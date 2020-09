Portaltic.-El 44% de los españoles comparte sus contraseñas de plataformas de juegos

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

El 44 por ciento de los españoles comparte sus contraseñas de plataformas de juego como Steam, Xbox o PS Network con las personas con las que conviven, pero muchos temen por la seguridad de sus cuentas al no conocer sus hábitos digitales.

Según el informe 'More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones' publicado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, más de un tercio de los españoles encuestados comparte sus claves de servicio de 'streaming'.

Asimismo, cerca de un 40 por ciento de los españoles comparte sus cuentas de aplicaciones de comida a domicilio, como Deliveroo o JustEat, mientras un 13 por ciento comparte sus claves de compra 'online' en plataformas como Amazon Prime o eBay.

Por su parte, el informe muestra además que tan solo un 19 por ciento de los españoles encuestados se niega a compartir sus contraseñas de cualquiera de las plataformas.

Sin embargo, no todos los encuestados confían en la seguridad de las personas con las que viven al usar Internet. El 38 por ciento de los españoles asegura estar preocupado por el aumento de la actividad 'online' en servicios de juegos o 'streaming' debido a las restricciones relacionadas con la Covid-19.

Además, un 31 por ciento de los encuestados afirma estar preocupado por el hecho de que los hábitos digitales de las personas con las que conviven puedan afectar a su seguridad en Internet.

Por esta razón, Kaspersky recomienda que los usuarios no hagan clic en los enlaces de correos electrónicos sospechosos o no solicitados y que no compartan información personal ni permita el acceso a terceros a sus cuentas, a menos que sea completamente necesario.