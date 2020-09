Rechaza Sheinbaum anuncios en panaderías y tiendas contra comida chatarra

La jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, se pronunció en contra de que en las tiendas, restaurantes y hasta en las panaderías de la CDMX se coloquen imágenes o carteles para prevenir sobre el consumo de comida chatarra, tal y como propusieron diputadas locales de Morena.

Te puede interesar: HP Smart Tank, máxima libertad de impresión

Precisó que ya hay un etiquetado nacional en el que se previene sobre el riesgo de comer ciertos alimentos con alto contenido de azúcares, y que la propuesta que hablaron con los diputados se centra únicamente en prohibir que los niños tengan a su alcance comida chatarra y no otras especificaciones.

“Hay un etiquetado nacional y me parece que en lo que nosotros estuvimos de acuerdo es que este tipo de alimentos no estén al alcance de los niños, esencialmente eso es lo que nosotros platicamos con el Congreso, lo demás me parece que conociendo el etiquetado y todo… tienen derecho los diputados y diputadas (de proponer), pero me parece que es una orientación clara con la que nosotros estamos de acuerdo”, sostuvo.

Este martes las diputadas locales Paula Soto y Valentina Batres presentaron una iniciativa que propone, entre otras cosas, que los establecimientos mercantiles en donde se vendan abarrotes y comestibles en general, de elaboración y venta de pan, y de venta de alimentos preparados, se coloquen pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos altos en ingredientes que contribuyen al sobrepeso.

Continúa leyendo: OPPO presenta en México tres interesantes apuestas para ser líder del mercado móvil

Estos mensajes deberán ir dirigidos tanto a las y los menores, como a sus madres, padres o tutores. Asimismo, la iniciativa busca que no haya venta de bebidas azucaradas procesadas a menores de edad, aún en compañía de sus madres, padres o tutores en restaurantes, establecimientos de hospedaje y clubes privados.

Lo más leído:

Labores de inteligencia de la SSC incrementan cateos en 350% Durante este año la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo a cargo de las labores de investigación y ya no sólo de acompañamiento

Demandan trabajadores del Metro que no les recorten sus prestaciones La dirigencia del organismo valora las acciones a seguir en caso de que les quinten el bono de riesgos, horas extra, apoyo de puntualidad, acciones de prevención y diagnósticos médicos