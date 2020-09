Ya hay fecha para la pelea Lomachenko vs. López

Bien está dicho que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue.

El día para la pelea entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López está listo. El próximo 17 de octubre habrá un campeón absoluto de peso ligero.

Hace tan solo algunos días, la casa promotora Top Rank anunció a través de las redes sociales la firma del contrato, y ayer por la noche se confirmó la fecha.

🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.” 🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.” ✅ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃. ✍️ Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow … and more 👀 pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Lomachenko vs. López el próximo 17 de octubre

Lomachenko llegará a esta pelea, luego de una victoria por decisión sobre Luke Campbell el pasado mes de agosto.

El ucraniano, quien es medallista de oro olímpico en dos ocasiones, es el actual dueño de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Mientras, Teófimo es el dueño del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, por lo que la unificación será el premio mayor.

La pelea se ha calentado en las últimas horas y cada pugilista ha dicho que saldrá a noquear al otro, por lo que promete, y mucho, este combate.

“Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos años. Cuando peleemos en Las Vegas se comerá mis golpes y sus palabras”, detalló Vasyl.

¿Quién será el rey del peso ligero? #LomaLopez | 17 de octubre | ESPN pic.twitter.com/wbxngqErKh — Top Rank en Español (@trboxeo) September 8, 2020

Por su parte, el hondureño ha sido quien más retos ha lanzado al ucraniano, por lo que deberá responder en el cuadrilátero todo lo dicho.

“Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los títulos. Vengo a Las Vegas para hacer historia. Él no me cae para nada bien, y me voy a divertir mientras golpeo con mis puños su cara. El reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin”, puntualizó.

@trboxeo

Por la pandemia ocasionada por el COVID-19, la afición no podrá estar presente, luego de que Top Rank creó una burbuja de aislamiento para esta clase de eventos.

Sin embargo, varias televisoras nacionales tendrán la transmisión, por lo que el próximo 17 de octubre será un día histórico para el boxeo mundial.