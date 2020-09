Cultura.- Bruce Springsteen lanzará nuevo álbum, 'Letter to You', el 23 de octubre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Bruce Springsteen ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, 'Letter to You', un discro grabado en vivo en su estudio de Nueva Jersey en colaboración con la E Street Band y con el que regresa a la senda del rock. Este nuevo trabajo se publicará el 23 de octubre y ya ha adelantado su primer sencillo, de título homónimo. El álbum ha sido grabado en cinco días.

"Me encanta la naturaleza emocional de 'Letter to You' y me fascina el sonido de la E Street Band tocando en vivo en el estudio, de una manera que nunca antes habíamos hecho", declara el cantante en un comunicado, destacando que no ha habido "regrabaciones" en el álbum, su vigésimo trabajo de estudio que será "un álbum de puro y auténtico rock". "Lo hicimos en solo cinco días y ha sido una de las mejores grabaciones que he tenido en mi vida", agrega.

El disco incluirá nueve canciones inéditas, más tres temas que Springsteen ha vuelto a grabar, que provienen de su primer álbum de estudio, 'Greetings from Asbury Park, N. J.'. Las canciones elegidas son 'Janey Needs a Shooter', 'If I Was the Priest' y 'Song for Orphans'.

El último trabajo de estudio del cantante fue 'Western Stars', un intimista álbum pop, publicado en junio de 2019.

New album #LetterToYou featuring the E Street Band coming October 23. Pre-order the album and watch the in-studio video for “Letter To You” now: https://t.co/nIvpYiMrfk pic.twitter.com/cIi4zaJ8Kz — Bruce Springsteen (@springsteen) September 10, 2020

Esta es la lista de canciones de 'Letter to You':

1. One Minute You're Here

2. Letter to You

3. Burnin' Train

4. Janey Needs a Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power of Prayer

7. House of a Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was the Priest

10. Ghosts

11. Song for Orphans

12. I'll See You in My Dreams