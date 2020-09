España.- Una de cada dos mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso en su vida

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El 57,3% mujeres residentes en España de 16 o más años (más de una de cada dos) han sufrido algún tipo de violencia machista (violencia física o sexual en el ámbito de la pareja o fuera de él, acoso sexual o acoso reiterado –stalking–) a lo largo de sus vidas, por el hecho de ser mujeres, lo que significaría 11,7 millones de mujeres, según revela la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

"La cifra es demoledora, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia machista, más de 11 millones, por el simple hecho de ser mujeres. Es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en la sociedad", ha alertado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la presentación de la macroencuesta este jueves 10 de septiembre.

Esta encuesta, que se realiza aproximadamente cada cuatro años desde 1999, está basada en entrevistas a una muestra representativa de 9.568 mujeres mayores de 16 años residentes en España.

En concreto, de los datos se desprende que un 19,8% de las mujeres, 4 millones, habían sufrido algún tipo de violencia en los 12 meses anteriores a la entrevista. Además, el estudio pone de manifiesto que las jóvenes son las más afectadas pues el 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida frente al 42,1% de las que tienen 65 o más años.

EL 13,7% DE MUJERES HA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL

Por tipo de violencia, el informe revela que el 13,7% de las mujeres residentes en España de 16 años o más (2,8 millones de mujeres) han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida por parte de cualquier persona, ya sea pareja actual, expareja o personas con las que no se ha mantenido una relación sentimental. Además, el 1,8% (359.095 mujeres) la ha sufrido en el último año.

Si se tiene en cuenta solo la violencia sexual fuera de la pareja, el documento revela que el 6,5% de las mujeres (1,3 millones de mujeres) la ha sufrido en algún momento de su vida; y un 3,4% (703.925 mujeres), en la infancia, antes de cumplir 15 años.

Además, un 2,2% (453.371 mujeres) del total de mujeres de 16 o más años residentes en España han sido violadas, según pone de relieve el informe, el cual también destaca que 13,7% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual afirman que estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

POR HOMBRES CONOCIDOS Y EN LUGARES DEL ENTORNO

Irene Montero ha destacado el hecho de que la mayoría de estas agresiones sexuales (desde una violación hasta un tocamiento) fueran cometidas por conocidos de la víctima, tal y como señala el estudio. En concreto, el 21,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja refiere que el agresor fue un familiar hombre; el 49%, un amigo o conocido hombre y el 39,1%, un hombre desconocido.

El 44,2% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja dice que la agresión sucedió en una casa. En cuanto a la frecuencia, casi la mitad dicen que ha sucedido en más de una ocasión.Además, un 12,4% señala que en alguna de las agresiones sexuales participó más de una persona.

"La macroencuesta confirma que la violencias sexuales, incluida la violación, son actos de la vida cotidiana de las mujeres cometidos por hombres cercanos y en lugares del entorno, lo que se aleja de los patrones y ello refuerza la necesidad de combatir los falsos mitos", ha subrayado la ministra.

Se trata, según ha indicado Montero, de una "violencia oculta, escasamente denunciada" que ha salido un poco a la luz gracias al "empuje del movimiento feminista" pero que sigue encontrando una "brecha enorme entre las mujeres y los servicios de atención" pues "la mayoría no piden ayuda", también en parte, según ha añadido, por una "cultura" presente en "una parte de la sociedad" que "normaliza o justifica esta violencia".

Así, de los datos se desprende que solo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. Este porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias interpuestas por otra persona o institución.

VERGÜENZA O MIEDO A NO SER CREÍDA

El motivo más citado para no denunciar es que eran "niñas" cuando se produjo la agresión sexual, una causa que citan el 35,4% de las mujeres. Le siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido "en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas" (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).

Dentro de esta "foto alarmante" de las violencias machistas, la ministra también ha advertido de las consecuencias "enormemente graves" que tiene para la salud de las mujeres.

Según el estudio, el 16,2% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida fuera de una relación de pareja, ha sufrido lesiones físicas, como cortes, moratones o lesiones genitales, y el 53% ha sufrido consecuencias psicológicas, siendo un 12,7% las que dicen haber consumido alguna sustancia (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar lo sucedido. Además, el documento revela que haber sufrido una violación multiplica por seis el riesgo de tener pensamientos suicidas.

Asimismo, entre las mujeres que tienen una discapacidad y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en su vida, el 14,3% dicen que la discapacidad es consecuencia de estos episodios de violencia sexual.

En cuanto a la violencia física, el 21,5% (4,4 millones de mujeres) la han sufrido a lo largo de la vida y el 1,7% (351.770 mujeres) en los últimos 12 meses. En concreto, un 13,4% ha sufrido violencia física fuera de la pareja (2,7 millones de mujeres) y un 8,7% (1,8 millones) la sufrió antes de cumplir 15 años siendo el agresor el padre en un 23,4% de los casos.

Por otra parte, el 40,4% de mujeres (8,2 millones) ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, y el 10,2% (2 millones), a lo largo del último año, según el informe. En la mayoría de casos fueron miradas insistentes o lascivas (74,9%), y contacto físico no deseado como proximidad innecesaria o tocamientos (40,4%).

Mientras, el 15,2% (3 millones de mujeres) ha sufrido 'stalking' (llamadas telefónicas obscenas o amenazantes, propuestas inapropiadas por Internet, etcétera).

CASI 3 MILLONES HAN SUFRIDO VIOLENCIA DE SU PAREJA O EXPAREJA

En cuanto a la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 14,2% (2,9 millones de mujeres) ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida. El 1,8% (374.175 mujeres), en los últimos 12 meses, según la macroencuesta.

Además, el 96,9% de ellas manifiestan haber sufrido también algún tipo de violencia psicológica (emocional, control, económica o miedo), y el 75% de las que han sufrido violencia física por parte de su pareja actual aseguran que los golpes se han repetido más de una vez. Además, un 10% dice haber sufrido agresiones sexuales y un 14,9%, psicológicas.

Solo el 21,7% de las mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja ha denunciado en la policía o en el juzgado. Si bien, el porcentaje es mucho menor entre las mujeres maltratadas por su pareja actual (solo un 5,4% denuncian) que entre las que sufren la violencia por parte de su expareja (25%). Tres de cada cuatro mujeres no buscó ayuda formal y en torno a la mitad dice que no denunció porque lo había "resuelto sola".

"Las bajas tasas de denuncia nos interpelan a nuestra responsabilidad institucional y social. Resulta letal hablar de denuncias falsas", ha zanjado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, al tiempo que la ministra ha arremetido contra los "discursos negacionistas y ultraderechistas".