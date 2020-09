Fútbol.- Velasco Carballo: "Tenemos ilusión con el VAR porque nuestros árbitros son de los mejores del mundo"

Pide dar más importancia a "los más de 150 aciertos" del año pasado y agradece la protección que les da el nuevo Código Disciplinario

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, dejó claro que en su colectivo se mantiene "la ilusión" en el VAR porque los colegiados españoles "son de los mejores del mundo" y por ello demandó dar más importancia a "los más de 150 aciertos" que certificó la pasada temporada el videoarbitraje, mientras que agradeció la protección que les da el Código Disciplinario ante conductas que "van más allá de la crítica y son claramente injuriosas".

"Este presidente y la Comisión Técnica del CTA tienen la ilusión en el VAR porque los nuestros son de los mejores del mundo, extremadamente buenos", señaló Velasco Carballo en la rueda de prensa de presentación de la temporada.

El madrileño recalcó que "este CTA cree firmemente en el VAR" y que tiene "la confianza absoluta" de que la herramienta "ayuda y soluciona cientos de jugadas", pero que su organismo "también tiene la humildad para reconocer que otras no, porque no nació para solucionar todas".

El excolegiado recordó que la pasada temporada el videoarbitraje "ayudó a solucionar más de 150 errores y se equivocó en unas cuantas". "Dijimos con humildad que los árbitros y el VAR se habían equivocado, pero ¿dónde están esas más de 150 intervenciones que ayudaron a tomar una decisión justa en situaciones trascendentes? Empecemos por reconocer los aciertos y la opinión pública se dará cuenta de que 150 veces hemos hecho algo bueno para el fútbol", puntualizó.

Velasco Carballo apoyó sus afirmaciones sobre la calidad del arbitraje español y su "liderazgo absoluto en los aspectos relacionados con el VAR" el hecho de que las finales masculina y femenina de la Liga de Campeones contasen con "VAR españoles". "Es difícilmente repetible en la historia que vuelva a haber en ambas árbitros españoles", añadió.

"El ruido que genera el VAR es inevitable, no sólo ocurre en España, ha habido en otros países manifestaciones en la calle. Crea mucha polémica porque da lugar a debate", subrayó el presidente del CTA, que consideró que muchas de esa polémicas vienen generadas por los medios.

Preguntado por la no señalización por mano de Luka Jovic el penalti que podría haber significado la salvación del Leganés en la última jornada, Velasco Carballo fue claro y aseveró que "claro que se revisó". "Muchísimas veces. El árbitro no fue a verla porque el VAR no consideró que fuese un error claro y manifiesto", indicó.

"Tenemos un grupo entre las cinco grandes cinco ligas, la de Portugal y la UEFA, en el que compartimos esa jugada y puedo decir que para todos los asistentes era clara y meridiana, y no la debatimos más de cinco segundos. Creo que he sido expresivo", zanjó.

"ESTAMOS PROTEGIDOS POR SI ALGUIEN DE MANERA ESPECIAL CRUZA LA LÍNEA"

Por otro lado, se refirió al Código Disciplinario aprobado por la RFEF que protege a su colectivo de aquellas críticas que se salgan de lo normal. "No sanciona las críticas al colectivo arbitral. ¿Cómo no se nos va a poder decir lo mismo que a todos los participantes del juego? Se trata de conductas que van más allá de una crítica y que son claramente injuriosas", advirtió.

El exárbitro internacional confesó que están "contentos" de que la RFEF "proteja a los árbitros porque es la mejor forma de proteger al fútbol" e insistió en que es su deseo de que esta normativa no se aplique.

"No queremos que se castigue a los que dudan de nuestra honestidad o nos falten el respeto de forma grave, pero sí nos sentimos protegidos de que si alguien de manera especial cruza la línea que nuestra casa nos proteja, pero creo que en el fútbol español se entiende ya que los árbitros y el VAR se equivocan. Yo entiendo que las personas se disgusten, pero no nos faltemos el respeto", expresó.

Ese mismo código también refleja posibles sanciones para los que fuercen la quinta amarilla y Velasco Carballo aclaró que para que exista castigo el colegiado del partido "lo que debe hacer es describir lo que ha acontecido de la manera más aséptica y no basarse en opiniones".

El presidente del CTA trató algunas de las normas de competición y citó como novedades el hecho de que en cada jornada se nombrarán dos árbitros y dos asistentes de reserva "en caso de cualquier incidencia" y la aprobación de que "en situaciones sólo extremadamente excepcionales que un árbitro o un VOR de Primera o Segunda pueda arbitrar cualquier categoría". "Es una previsión y una adaptación normativa para dotar de flexibilidad al sistema de designaciones", apuntó.

El madrileño, que cree que "la principal mejora es ser predecibles y tener consistencia en las reglas", no olvidó hablar del "hecho histórico y un sueño" el estar ya reconocidos como deportistas profesionales y ya cotizar en la Seguridad Social. "Algún árbitro me llamó y me confesó que lloró. Gracias al trabajo y determinación en estos dos años en la RFEF es posible que los árbitros tengan un contrato igual que los que les rodean", celebró.

Finalmente, el dirigente informó de una iniciativa lanzada junto al Comité de Entrenadores para reunirse con los de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank para hablar de los cambios de reglas y "sobre todo para generar un debate abierto y un intercambio de sugerencias". "Puede enriquecernos a los dos colectivos y los entrenadores nos pueden ayudar a mejorar", admitió.