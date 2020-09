Los 4 presidentes de EU que ya ganaron el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump fue nominado al premio Nobel de la Paz por Christian Tybring-Gjedde, un miembro del Parlamento noruego, sal destacar que no ha iniciado ninguna guerra ni ha enviado sus tropas a un conflicto armado.

Además destaca que el pasado 13 de agosto, Israel y Emiratos Árabes Unidos anunciaron una especie de normalización de sus relaciones diplomáticas, que se concretarán el próximo 15 de septiembre.

La firma del “Tratado de Abraham” se celebrará en la Casa Blanca, con el mandatario estadounidense como anfitrión.

A pesar de los escándalos, comentarios racistas, trifulcas y protestas que ha vivido Donald Trump como máxima autoridad del país de América del Norte, por segunda ocasión es nominado para un honor que obtuvieron en el pasado los expresidentes de Norteamérica.

El llamado Premio Nobel de la Paz es una de las seis categorías del Premio Nobel, junto con física, química, fisiología o medicina, literatura y economía.

El ganador es seleccionado por un panel de cinco miembros del Comité Nobel noruego, que en este años será designado por el parlamento de Noruega.

