Sismo en Nueva Jersey: estos son los más fuertes registrados en la zona

Los habitantes de Nueva Jersey recibieron las primeras horas del 10 de septiembre con un sismo, que parecía más fuerte de lo que en realidad fue.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) sostuvo que cerca de cinco mil 500 personas reportaron informes del temblor de 3.1 grados con el llamado: “Felt it” (Lo sentí).

A small tremor occurred in the Freehold area around 2:00 AM. It was felt in much of central New Jersey. #njwx pic.twitter.com/A2axmRkv7v

— NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) September 9, 2020