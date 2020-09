El Papa afronta la "triste situación" en el campo de refugiados de Moria en Lesbos (Grecia) con el presidente de COMECE

ROMA, 11 (EUROPA PRESS)

El Papa ha recibido esta mañana en el Palacio Apostólico al cardenal Jean Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), con el que ha tratado diversos temas, entre ellos "la triste situación" del campo de refugiados de Moria en Lesbos (Grecia) donde se hacinan cientos de refugiados con derecho a asilo y que quedó completamente devastado por un incendio.

"El Papa Francisco recibió al cardenal Jean Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), para afrontar el proceso de diálogo entre la Iglesia católica y las instituciones europeas, así como la triste situación en el campo de refugiados de Moria en Lesbos (Grecia) y la necesidad de asistir a los más pobres y vulnerables", según ha confirmado la institución que engloba la jerarquía episcopal europea en su cuenta de Twitter.

Hollerich ya había denunciado que el incendio del martes en el campo de refugiados de Moria era "una vergüenza para Europa". "Creo que lo que está ardiendo o se ha quemado allí no es sólo el campo de Moria, el campo de refugiados. La esperanza del pueblo se ha quemado. La humanidad de Europa, la tradición del humanismo, del cristianismo, ya no existe tampoco", señaló en una entrevista con Radio Vaticana.

En este sentido incidió en que esas personas "no tenían más esperanza". "Han perdido toda esperanza, están desesperados, no saben qué hacer. El fuego mismo me parece una expresión de toda esta desesperación", manifestó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha lamentado en un comunicado los hechos y ha confirmado el envío de un equipo para examinar las necesidades más acuciantes. Las autoridades no tienen constancia de ningún daño personal por los incendios.

La agencia de Naciones Unidas también ha apelado a la contención en la zona, después de que se hayan detectado tensiones entre los migrantes y los vecinos de una localidad cercana. Asimismo, ha instado a quienes ya han dado positivo por COVID-19 a restringir los movimientos mientras se busca una solución para su aislamiento.