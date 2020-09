Fútbol.- Garzón avisa a los clubs que firmar patrocinios con casas de apuestas es "una temeridad"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avisado este viernes a los clubs deportivos que renovar contratos de publicidad con casas de apuestas es "una temeridad" ante la inminente aprobación prevista para octubre del decreto que regulará la publicidad del juego.

"Algunos equipos de fútbol están renovando contratos por dos o tres años y nosotros consideramos que es una temeridad renovar con sponsors que son casas de apuestas, porque esto va a estar prohibido y tendrán que corregir esa actitud porque la ley es la ley", ha indicado Garzón en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

Según ha indicado el titular de Consumo, el Gobierno está "estudiando las cuestiones jurídicas". "Pero está claro que a partir de octubre no se podrá realizar ningún contrato de patrocinio y nadie verá en su casa la publicidad tan espectacular en cantidades que estamos viendo en los últimos años", añadió.

En el caso de aquellos contratos que ya estén firmados cuando se apruebe el decreto, como es el caso del Rayo Vallecano, ha precisado que "en el momento que se apruebe la ley no se podrá firmar ningún nuevo contrato y lo que hay que establecer es cómo se hace un periodo de transición para permitir que los contratos se extingan".

Ha advertido, no obstante, que será "un periodo corto y no de dos o tres años como a algunos clubs les gustaría, pues como pasó con otras publicidades, como el tabaco o el alcohol, será literalmente imposible volver a rescatarlo".

Según ha indicado el ministro, se estudia cuál será ese periodo de transición para que sea correcto pero "en el momento en que se apruebe nadie podrá volver a firmar un contrato".

Garzón ha distinguido, sin embargo, entre las casas de apuestas y la de otro tipo de publicidad como la de Loterías y Apuestas del Estado. "La ley lo dice así, la Ley de Juego establece una diferenciación entre lo que se llama juego reservado, como es la ONCE y Loterías, y el resto de juegos", ha puntualizado.

"No se trata de matar moscas a cañonazos, sino de ver bien donde están los problemas y el problema de juego compulsivo no está ahí, sino en la inmediatez de las apuestas deportivas que genera una serie de incentivos psicológicos para entrar en una rueda de la que no puedes salir, este el tipo de juego que genera los problemas de salud pública", ha precisado Garzón, que ha recordado que "se ha sido muy exquisito en analizar las realidades distintas de cada tipo de juego".