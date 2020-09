Turquía/Grecia.- Turquía tilda de "sesgada" la advertencia de los países del sur de la UE sobre nuevas sanciones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Turquía ha tildado este viernes de "carente de base legal" y "sesgada" la advertencia de los países del sur de la Unión Europea (UE), entre ellos España, sobre nuevas sanciones al país "si no progresa en la vía del diálogo" con Grecia para solucionar sus disputas en el Mediterráneo oriental.

El Ministerio de Exteriores turco ha indicado en un comunicado que la declaración, firmada por Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, "no es realista" y ha vuelto a pedir a Grecia que "retire sus reclamaciones maximalistas" sobre la frontera marítima".

Así, ha defendido que para que se produzca una reducción de las tensiones "es imperativo que Grecia retire sus buques militares" desplegados cerca del buque turco de exploración 'Oruc Reis', que "apoye la iniciativa para el fin del conflicto de la OTAN" y "que deje de militarizar las islas orientales del Egeo y Castelórizo".

Turquía ha reclamado además a Atenas que "ponga fin al aumento de las presiones contra la minoría turca en Tracia occidental" y ha defendido que "para que prevalezca el diálogo y la cooperación en el Mediterráneo oriental, Grecia debe ante todo sentarse en la mesa con Turquía sin condiciones".

Por otra parte, ha solicitado que los grecochipriotas "cooperen con la República del Norte de Chipre como copropietarios de la isla en la exploración y explotación de los recursos en hidrocarburos, incluido compartir los ingresos, y que no abusen de la UE para sus intereses de mente estrecha".

"La UE y los otros participantes en la declaración conjunta deben retirar su política sesgada y unilateral, que siguen ciegamente bajo el pretexto de la solidaridad, en contra del Derecho Internacional", ha señalado, antes de argüir que "la solidaridad debe mostrarse con los que están en lo correcto".

"La solidaridad no debe mostrarse a los que están equivocados. No debe haber solidaridad con aquellos que no mantienen una posición justa", ha remachado el Ministerio de Exteriores turco en su comunicado, publicado a través de su página web.

Los países firmantes del comunicado tras la cumbre en Ajaccio afirmaron que "la UE está dispuesta a elaborar una lista de medidas restrictivas suplementarias que podrían ser presentadas ante el Consejo Europeo los días 24 y 25 de septiembre de 2020".

La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. Grecia considera que la exploración es ilegal. La Unión Europea también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga.

Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de las islas griegas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que tiene derecho a explorar la zona. El Gobierno turco, por su parte, considera que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.