Bolivia.- Críticas a Áñez por dar un discurso institucional de claro tinte electoralista

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha desatado las críticas por aprovechar un discurso institucional como jefa del Estado para lanzar un mensaje de marcado carácter político en el que ha atacado a su antecesor, Evo Morales.

"El camino para construir un futuro mejor está comenzando. El nuestro es el camino del bienestar y los bonos (…). Quiero y puedo estar a la altura de ese desafío", ha afirmado Áñez en un mensaje presidencial difundido este sábado a través del canal de televisión estatal Bolivia TV.

Áñez, candidata por la alianza Juntos para las elecciones presidenciales del 18 de octubre, ha comparecido con los símbolos patrios de fondo en un discurso difundido con sello del Ministerio de la Presidencia con motivo de los 10 meses de Gobierno transitorio.

Áñez ha prometido que el año próximo se volverán a entregar los bonos Canasta Familiar, Bono Familia y Bono Universal, incluso si ella no es elegida. "Voy a asegurarme, desde donde me toque, que en 2021 el Estado siga entregando los bonos, no importa lo que tenga que hacer, a quién tenga que vencer", ha remachado.

Además, ha asegurado que mientras ella sea presidenta, Evo Morales sólo volverá al país para dar explicaciones a la justicia "por violar los derechos humanos, por haber hecho fraude, por haber hecho abuso sexual a menores de edad".

Bolivia se encuentra en medio de una crisis social y política desde las pasadas elecciones –celebradas el 20 de octubre de 2019–, cuando la oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar "irregularidades". El Ejército y la Policía retiraron su apoyo a Morales, que terminó huyendo del país, tras lo cual Áñez se autoproclamó presidenta.

Tras meses de conflictividad el Gobierno y los movimientos campesinos y sindicales han pactado con Áñez celebrar nuevos comicios el 18 de octubre. En las encuestas el favorito pero solo para la primera vuelta es el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, Luis Arce.