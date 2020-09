Enrique Alfaro y AMLO inauguran la Línea 3 de Mi Tren

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron este sábado la Línea 3 de Mi Tren, que a partir de este sábado y hasta el 20 de septiembre ofrecerá recorridos gratuitos a los ciudadanos que comiencen a utilizar este transporte caracterizado por su composición tecnológica, capacidad operativa, funcionamiento sustentable, imagen innovadora y arquitectura de nivel internacional.

La nueva línea tiene una extensión de 21.5 kilómetros, cuenta con 18 estaciones, de las cuales 13 son elevadas y 5 subterráneas, que se distribuyen en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Durante el acto inaugural llevado a cabo en los talleres y las cocheras de la L3, Enrique Alfaro envió un mensaje a los jaliscienses donde refirió que después de años de generarse molestias y dificultades en su periodo de construcción, finalmente y gracias al apoyo del Presidente, este proyecto es una realidad tras el consenso que se logró con el gobierno federal para concluirlo.

Foto: Gobierno de Jalisco

“Jalisco reconoce su apoyo sin ningún tipo de matiz, usted nos ayudó y usted se la jugó por nuestro Estado y por nuestra ciudad y por eso se lo agradecemos. Sé que usted es un hombre de palabra, es un momento en el que hay la oportunidad, con voluntad, de ajustar algunas cuestiones para poder concretar dos proyectos que son compartidos junto con usted que ya los iniciamos: el proyecto de Mi Macro Periférico que lleva un avance del 50 por ciento y la Línea 4 de Mi Tren”.

Alfaro Ramírez dijo que Guadalajara tiene motivos para celebrar y es momento oportuno para que desde la federación se apoye a la conclusión de otros dos proyectos claves para que el Área Metropolitana de Guadalajara tenga un esquema que permita una movilidad ordenada, moderna y sustentable.

Agregó que el Estado trabaja en una agenda para la reestructuración del transporte público, en la cual se invierte 300 millones de pesos en movilidad no motorizada, 450 millones para la transformación del sistema de semaforización y 900 para modernizar el sistema de transporte público que está en proceso de renovación de unidades e instalación de sistemas de prepago.

“Después de este evento estoy seguro que puede iniciar, con voluntad, con disposición de todos, una etapa de trabajo con grandes resultados para nuestra ciudad y para nuestro Estado”.

Foto: Gobierno de Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la operación de la Línea 3 de Mi Tren se suma a las obras que mejorarán la movilidad en la ciudad, y anunció que apoyará a Jalisco para que el próximo año inicie la construcción de la Línea 4 de este sistema.

“Celebro que estemos aquí, que hoy se inaugure esta importante obra y para terminar, refrendar el compromiso que tenemos de construir la Línea 4, a eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir con nuestra palabra, vamos a iniciar el año próximo, porque una de las cosas que no quiero, que estamos evitando, es dejar obras en proceso, que nos pase lo que nosotros padecimos de recibir muchas obras inconclusas, de todo tipo, eso no puede volver a suceder”.

Reconoció que debido al seguimiento puntual que dio el gobernador Enrique Alfaro ante la federación para gestionar los recursos faltantes para conclusión de la Línea 3, hacen posible que el nuevo tren sea una realidad y se ponga al servicio de los jaliscienses.

López Obrador aseguró que en una democracia las diferencias son normales y eso se respeta. Subrayó que hay buena relación con Jalisco.

Foto: Gobierno de Jalisco

“Tenemos buenas relaciones con el gobernador Enrique Alfaro, porque ejercemos nuestras libertades, hay democracia como nunca en el país y también se trabaja en beneficio del pueblo, ese es el partido que más nos importa, es el mejor partido, el de todos los ciudadanos, cuando se gobierna tiene que ser así, atender a todos.

“Aquí está el ejemplo en Jalisco, a pesar de las diferencias, trabajamos juntos por el bien general, por el bien del pueblo, por el bien de Jalisco, por el bien de México, y esta es una demostración de cómo se está trabajando de manera coordinada”, resaltó.

Finalmente, el presidente externó su agradecimiento de manera especial a los hombres y mujeres que hicieron posible la culminación del proyecto, desde albañiles, maestros de obra, hasta ingenieros y directivos de las empresas responsables de la construcción.

Al finalizar el evento, el gobernador dialogó con el Presidente, de quien dijo tuvo la total apertura a los temas pendientes de Jalisco.

“Lo que tuvimos de parte del presidente fue disposición y voluntad, lo cual le reconozco, así como hemos fijado posturas cuando no estamos de acuerdo en la manera como se trata a Jalisco, hoy el presidente tuvo gestos muy importantes de voluntad, se trazó una ruta muy positiva para nuestro Estado. Por eso, no solamente celebramos la inauguración de la Línea 3, sino que hoy me parece, se abre, un espacio de diálogo que va a traer cosas muy importantes para nuestro Estado”, agregó Alfaro.

Los ciudadanos pueden conocer más sobre la Línea 3 en este enlace: https://lineatres.jalisco.gob.mx/

