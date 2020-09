Fórmula 1/GP Toscana.- Sainz: "Lo tenemos difícil este fin de semana, Renault y Racing Point van mucho más rápido"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha destacado lo "difícil" que se le presenta el panorama este fin de semana en el Gran Premio de la Toscana, donde partirá noveno, ya que tanto Renault como Racing Point van "mucho más rápido" que los McLaren, por lo que deberá "pelear" este domingo en Mugello.

"Ya se ha visto lo difícil que lo tenemos este fin de semana. Los dos Renault van mucho más rápido, los dos Racing Point también, pero en carrera puede ser otra cosa, aunque ayer el ritmo de carrera tampoco era nada del otro mundo. Con la alegría de haber pasado a la Q3, porque no nos lo esperábamos, soy consciente de que mañana puede ser un día duro y va a haber que pelear", señaló en declaraciones a Movistar F1.

En este sentido, el madrileño recalcó "lo al límite que ha estado toda la Q3". "He probado algo diferente en el 'set-up' para la 'qualy', porque veía que estábamos tan atrás que valía la pena arriesgar. Ha funcionado para pasar a la Q3", indicó.

"No creo que en la Q3 hubiese ganado mucho -si no hubiese aparecido la bandera amarilla-, pero es verdad que me hubiese gustado sentir el coche al límite y ver si hubiese podido hacer un 16.3 o 16.4. Estoy contento, porque hoy no esperábamos estar aquí", concluyó.