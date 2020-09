Perú.- El Gobierno presenta un recurso ante el Constitucional contra el proceso de moción de censura contra Vizcarra

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia de Perú, Ana Neyra, ha anunciado este sábado que el Consejo del Ministros ha aprobado presentar una demanda de competencias con una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que determine cómo debe interpretarse el proceso de moción de censura aprobado en el Congreso por incapacidad moral por corrupción contra el presidente del país, Martín Vizcarra.

Neyra ha explicado que el Gobierno considera que esta figura pretende ser imputada por el Parlamento "de manera equivocada e inconstitucional". "El modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno, está afectando competencias del Ejecutivo y minando el orden constitucional", ha añadido, según recoge la emisora peruana RPP.

La ministra ha indicado que pedirán que hasta que el Constitucional no resuelva la demanda "no se pueda avanzar con el trámite" de la moción de censura o, como se denomina en la ley peruana, vacancia por incapacidad.

El Parlamento aprobó este viernes la convocatoria de la moción de censura y concretamente ha convocado sesión para votarla el próximo viernes, 18 de septiembre.

Neyra también ha cuestionado que el Parlamento esté interpretando la causal de vacancia por incapacidad moral "solo con la fuerza de los votos", algo que calificó como "irresponsable", principalmente por la crisis que enfrenta el país por la actual pandemia. En ese sentido, cuestionó un "uso político" de algunos parlamentarios que intentan "una posibilidad de entrar al Gobierno sin haber sido electos".

En cuanto a los audios que comprometen al presidente por presunta corrupción y que han propiciado la aprobación del proceso de moción de censura, Neyra ha afirmado que el Gobierno considera que "no existen elementos que generen un ilícito o una causal de vacancia por incapacidad moral". Sin embargo, y pese a las discrepancias que puedan existir, ha mostrado la disposición del Gobierno a que estos hechos sean investigados y esclarecidos.

"Lo que debe quedar claro es que en este momento se está haciendo un uso político de unos audios que han sido puestos en el Congreso sin ninguna verificación, que ha expuesto un presidente de la Comisión de Fiscalización sin ningún contexto (…). No se han verificado, no están auditados y la persona que supuestamente los ha grabado ayer dijo que no lo hizo", ha argumentado Neyra.

El congresista Edgar Alarcón presentó este jueves ante el Pleno del Congreso de Perú unos audios en los que se escucha la voz del presidente coordinando una respuesta sobre el caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, investigado por la Fiscalía y el Congreso por presuntos contratos irregulares con el Ministerio de Cultura.