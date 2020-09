Samuel García confunde centro de atención a niños con cáncer con refugio de animales

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, causó indignación por señalar a través de un video que iba a visitar "Manitas Pintando Arcoíris", que describió como “el refugio de animales más grande del estado”, y que iba a regalar una tonelada de croquetas y dos de cemento; pero en realidad el sitio que mencionó es una asociación que apoya a niños con cáncer.

La mencionada asociación civil publicó en su página de Internet el video del supuesto "error" de García Sepúlveda al "confundir" un refugio para perros con una institución que atiende a niños con cáncer, algunos usuarios de redes sociales consideraron que se trató de un "pésima estrategia" del emecista para llamar la atención.

"Una gran incertidumbre y muy desconcertados nos sentimos todo el equipo que hacemos 'Manitas Pintando Arcoiris A.C.', incluyendo nuestras bellas familias de nuestros niños guerreros, muy desconcertados por la comparación o confusión (no sabemos) de nuestros niños, que están en esta lucha día a día contra el cáncer", expuso la asociación civil.

Agregó la AC, "hace unos meses acudimos a él (Samuel García) buscando apoyo, tal vez por eso nos tenga presentes, pero no tuvimos respuesta"; pero "estaríamos encantados poder agendar una cita con él, que nos visitara y pueda apoyar a nuestros pequeños que tanta ayuda necesitan en esta etapa de desabasto y pandemia por Covid-19".

En el video que publicó la asociación civil aparece Samuel García acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, a bordo de una camioneta. Empieza cuando el senador ríe al igual que su cónyuge, y expresa "casi morimos, casi morimos", mientras ella pregunta "¿qué ibas a decir?".

Tras esforzarse por controlar su risa, expresa Samuel García, "vamos al refugio Manitas pintando arcoíris, es el refugio más grande de Nuevo León de animales, sobre todo de perritos". Prosiguió, "vamos a ir a donar una tonelada de croquetas y dos de cemento para seguir adecuando y hacerlo más grande, y Marianis ya amenazó… ".

La publicación de la asociación empezó a viralizarse de manera inmediata, y el senador recibió numerosos comentarios de desaprobación e indignación, aunque también para tratar de justificarlo, como fue el caso de Irasema Hernández Molina: "que tristeza que su equipo no pueda hacer bien su chamba e informarle como debe ser hacia dónde va la ayuda, no es santo de mi devoción ese hombre, pero creo que no fue intencional".

Por su parte, Blanca Jiménez afirmó que "el muchacho está buscando seguidores, ¿cómo se va a referir a una institución de esa manera?", y expresó, "es obvio que su estúpido grupo de asesores de imagen y publicidad no le sirve para nada, esos pobres políticos siempre diciendo lo que les dicen que digan".

Mientras, Jesús López advirtió a las personas encargadas del centro de atención a niños con cáncer "ese sujeto no ayuda ni apoya si no va a obtener un beneficio político. Si los empiezan a identificar con esa persona va a ser perjudicial para su maravillosa obra".

Ya en el refugio para animales, atendido mayoritariamente por niños y que es conocido como Equipo Riecma, mismo que el senador afirmó se localiza en el municipio de Zuazua, aunque los responsables lo ubican en Escobedo, García Sepúlveda comentó que el donativo consistía en una tonelada de croquetas y otra de cemento para realizar adecuaciones, ya que en el refugio en ese momento se albergaba a 73 perritos, pero hay ocasiones que han tenido hasta 120 caninos.

