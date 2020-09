Pronostican semana de fuertes lluvias para CDMX

La capital mexicana continuará sumergida bajo fuertes aguaceros durante toda esta semana. El clima CDMX hoy estará liderado por lluvias intensas durante todo el día.

La fuerte nubosidad generada por la Zona de Convergencia Intertropical afectará el sur y centro del país. Este fenómeno será el responsable de las próximas lluvias que caerán en el Valle de México.

Así será el clima CDMX hoy

El pronóstico del tiempo para este lunes en Ciudad de México prevé una mañana nublada con altas probabilidades de lluvias. Sin embargo, se espera que los chubascos se presenten para la tarde y noche.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 22º C y la mínima de 14º C. Pueden registrarse intensas descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizadas, por lo que se exhorta a permanecer en resguardo.

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un nuevo frente de frío (número 3) se extiende sobre el norte y noreste del territorio.

Foto: Conagua

Al suroeste de Baja California Sur se desarrollará un posible ciclón tropical. La onda tropical 35 se localizará sobre el sureste, sur y occidente de la República. Por su parte, un canal de baja presión provocará una intensa jornada de lluvias al occidente.

A continuación, te mostramos el panorama del tiempo en México lunes 14 de septiembre 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Campeche.

Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Sonora.

Sonora. Viento con rachas de viento de 50 a 60 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Sonora, Campeche y Yucatán.

Baja California, Sonora, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

