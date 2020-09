Cultura.- Alicia Keys anuncia por sorpresa la fecha de lanzamiento de su nuevo disco aplazado por la pandemia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Finalmente, Alicia Keys ha anunciado la fecha de lanzamiento de su séptimo disco de estudio. Tras haberse retrasado en dos ocasiones por culpa de la pandemia del coronavirus, la artista ha revelado que el álbum saldrá a la venta este 18 de septiembre. Un anuncio sorpresa que ha emocionado a los fans.

Ha sido en Twitter donde la cantante ha revelado la fecha. "Apuntad la fecha: 18 de septiembre", escribía Keys, compartiendo un vídeo en el que también anunciaba el día de lanzamiento, junto con comentarios de varios seguidores preguntándose cuándo saldría el álbum.

Titulado 'Alicia', inicialmente el disco iba a salir el 20 de marzo, pero, debido a la pandemia, se optó por aplazar el lanzamiento hasta el 15 de mayo. Sin embargo, con el agravamiento de la situación sanitaria, Keys decidió también cancelar la publicación para ese día, posponiendo sine die la fecha definitiva.

Finalmente, el álbum ha encontrado su sitio este 18 de septiembre. De momento, no se ha compartido la lista completa de canciones, pero es probable que estén incluidos varios singles lanzados estos últimos meses como 'Time Machine', 'Underdog', 'Show Me Love' (ft. Miguel), 'So Done' (ft. Khalid), 'Love Looks Better', 'Perfect Way to Die' o 'Good Job'.