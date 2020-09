Cultura.- Sergio Mur responde a las críticas por las voces de Memorias de Idhún: "Aquí no hay intrusismo laboral"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las voces de los personajes de Memorias de Idhún, la serie de Netflix siguen dando que hablar. Tras el aluvión de críticas recibidas en Twitter por parte de muchos fans de la saga, decepcionados con el reparto de voces en su versión en castellano, uno de los actores que ha participado en la serie, Sergio Mur, ha respondido a las críticas, y lo ha hecho de forma bastante contundente.

El intérprete que pone voz a Kirtash en la primera temporada de la serie que adapta las novelas de Laura Gallego, ha publicado una carta abierta en redes sociales para dar su "opinión sobre la polémica del mal llamado 'doblaje' de Memorias de Idhún".

"Un actor de voz o actor boca, a diferencia del actor teatral, es un intérprete adscrito a la especialidad de la carrera de la actuación que proporciona su voz para cualquier soporte audiovisual, como películas de animación, videojuegos, publicidad, audiolibros, radioteatro o series de televisión", comienza explicando Mur que apunta que este trabajo "suele ser confundido con el actor de doblaje, dado que la especialidad es parecida, pero no es lo mismo".

"Mientras que un actor de doblaje sustituye a una voz original (por ejemplo, cuando una película se traduce a otro idioma), en el caso del actor vocal no hay predecosra"", explica Sergio Mur que subraya que este caso, en de un actor de voz y no de doblaje "es exactamente el caso de Memorias de Idhún".

"Nosotros hemos puesto las voces originales. Te gustará o no, puedes decidir verlo, no verlo o si quieres verlo en 'arameo antiguo' si así lo prefieres", sentencia Mur que admite que el público puede expresar su "desagrado absoluto por nuestro trabajo" pero no tolera ciertos ataques: "Lo que no estoy dispuesto a aceptar es que se ponga en cuestión absoluta legitimidad que tenemos para hacer nuestro trabajo, de ganarnos nuestro pan con las diversas posibilidades que tiene nuestro oficio, para nada estamos haciendo algo ajeno a nuestra profesión".

En este punto, el actor recuerda que tanto él como sus compañeros entre los que se encuentran Michelle Jener, Carlos Cuevas o Iztán Escamilla han pasado "todos por castings muy importantes y extensos". "Estamos ahí porque los creadores de la serie han pensado que nuestra voz era la ideal para dar vida a esos personajes. Y ese casting fue aprobado por todos los que han hecho este proyecto", asegura en lo que parece una clara referencia a las palabras de la propia autora de la saga, Laura Gallego, que aseguró que las de la serie de Netflix no eran las voces que ella hubiera elegido para sus personajes.

"Ha sido un trabajo de muchos meses. Y quiero felicitar públicamente a mis compañeros por su trabajo y cómo han ayudado a crear los personajes con su voz. Aquí no hay ningún tipo de 'intrusismo laboral'. Respeto, por favor", concluye Mur.