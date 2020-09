N.Zelanda.- El Partido Maorí propone rebautizar Nueva Zelanda con su nombre indígena

WELLINGTON, 14 (DPA/EP)

El Partido Maorí ha propuesto rebautizar oficialmente Nueva Zelanda como Aotearoa para dar más visibilidad al idioma indígena en la vida pública, según han informado este lunes los medios de comunicación neozelandeses.

El plan de la formación maorí contempla también rebautizar Wellington, la capital del país, como Te Whanganui-a-Tara y Christchurch como Otautahi. La propuesta ha sido presentada de cara a las elecciones parlamentarias del 17 de octubre.

"Es inaceptable que solo el 3 por ciento del país pueda hablar su idioma oficial", ha afirmado el candidato del Partido Maorí, Rawiri Waititi, en un comunicado. Nueva Zelanda tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el maorí (te reo, en indígena).

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que aspira a conseguir un segundo mandato en las próximas elecciones legislativas, no ha aclarado si está a favor o en contra del cambio de nombre. "Escucho cada vez más el empleo de Aotearoa como sustituto de Nueva Zelanda y creo que es algo positivo", ha afirmado, en un comunicado. "Tanto si lo cambiamos por ley como si no, no creo que cambie el hecho de que cada vez se hace más referencia a Nueva Zelanda como Aotearoa", ha apostillado.

Por su parte, el viceprimer ministro, Winston Peters, ha criticado la propuesta del Partido Maorí. "Esto es un titular llamativo sin ninguna atención al coste para este país", ha indicado, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Los esfuerzos por intentar cambiar el nombre oficial de Nueva Zelanda se suceden desde hace años. El nombre de Nueva Zelanda procede de los conquistadores holandeses, que decidieron bautizar así al país en recuerdo de la provincia de Zelanda. El nombre maorí de Nueva Zelanda, Aotearoa, significa "tierra de la nuble blanca".