Cultura.- J.K. Rowling vuelve a desatar la ira en redes con su novela sobre un asesino en serie travesti

J.K. Rowling ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. La escritora ha publicado Troubled Blood, una novela protagonizada por un asesino en serie que se viste de mujer para asesinar a sus víctimas, todas femeninas, y que ha desatado de nuevo las acusaciones de transfobia contra la autora.

Troubled Blood es la quinta novela de la saga policiaca de Rowling protagonizada por el detective Cormoran Strike. Según ha desvelado The Telegraph, la obra se centra en un asesino en serie que se viste de mujer y un caso sin resolver desde 1974. Jake Kerridge de The Telegraph escribió en su crítica que "la moraleja parece ser: nunca confíes en un hombre con vestido".

Rowling ha sido ampliamente denunciada por diversas asociaciones y activistas transgenero por, a su juicio, difundir peligroso temor de que las mujeres trans son un peligro para las mujeres "reales". En este sentido, destacan el hecho de que el asesino en su próximo libro es un hombre vestido de mujer que mata mujeres alimenta de nuevo estas teorías. Estas asociaciones denuncian que la historia de Rowling entra en una enorme contradicción ya que en el mundo real las mujeres trans son agredidas e incluso asesinadas y, sin embargo, la historia de la novela las presenta como la amenaza.

#RIPJKROWLING

Tras conocerse el argumento, los internautas han cargado contra Rowling en Twitter, donde se ha convertido en trending topic el hashtag #RIPJKRowling. Algunos usuarios consideran que esta representación de las personas trans es un estereotipo pernicioso.

Y ojo, yo soy la mayor fan de Harry Potter ever y eso no significa que no me pueda poner en su contra ( y menos por algo que oprime tanto a una minoría).

El lanzamiento de Troubled Blood ha reavivado una polémica que se remonta al 6 de junio, cuando la británica criticó un artículo en el que usaban el término "personas que menstrúan" en lugar de "mujeres". Este comentario fue considerado transfóbico, ya que algunos alegaron que también pueden menstruar los hombres trans y las personas no binarias.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

