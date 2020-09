Fútbol.- Fernando Torres: "LaLiga sería más atractiva con más de dos aspirantes al título"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El exdelantero español Fernando Torres ha reconocido que esta es "la temporada más atípica que se pueda recordar" por todos los condicionantes de la pandemia y que resulta "más difícil que nunca hacer predicciones", aunque se ha mostrado esperanzado en que haya "cuatro o cinco equipos que puedan optar al título", ya que "LaLiga sería más atractiva con más de dos aspirantes al título".

"Es la temporada más atípica que se pueda recordar por todo lo que ha pasado, un mercado de fichajes diferente, los equipos apenas han tenido descanso… Este año es más difícil que nunca hacer predicciones", valoró Torres en la presentación virtual del documental 'Fernando Torres, el último símbolo', que repasa toda su carrera y estará disponible a partir del viernes en la plataforma Amazon Prime Video.

Preguntado por los aspirantes al título, apuntó que "como siempre Barcelona, Madrid, Atlético, y el Sevilla también lo está haciendo muy bien". "Ojalá podamos tener una Liga con cuatro o cinco equipos que puedan optar al título como pasa en la Premier. Eso haría la Liga más atractiva y haría que mejores jugadores quisieran venir. Es un objetivo que debería marcarse LaLiga, crear un formato con más de dos aspirantes al título", pidió.

Preguntado por su futuro personal, el internacional español recordó que "hace un año de su retirada" y que su único objetivo ahora mismo es "disfrutar de la familia y no tener que hacer las maletas cada tres días".

"Al mismo tiempo me estoy preparando con cursos de entrenador y de gestión deportiva para lo que pueda venir en el futuro. Lo que venga seguro que no es a corto plazo porque necesito tiempo para prepararme. Si vuelvo al fútbol volverá al sitio que me permita ayudar más al 'Atleti', no ayudarme a mí. No sé cuál es ese puesto, no sé si existe ni si voy a tener esa oportunidad en el futuro, pero si la tengo estará preparado", aseguró.

En el repaso a momentos de su carrera deportiva, destacó "las paces" que ya ha hecho con el Liverpool. "Mi salida al Chelsea fue totalmente sacada de contexto por los medios británicos. Ahora he tenido mi oportunidad de explicarme y mucha parte de la afición me ha entendido. No había culpables. Me dolía que me abuchearan en Anfield porque yo no podía dejar de querer a la afición del Liverpool. Mis años allí fueron tremendamente felices y allí viví mis mejores momentos como futbolistas, di el pico de mi nivel", rememoró sobre aquella etapa.

Tras su vuelta al Atlético, Torres cerró su carrera con "una experiencia personal increíblemente enriquecedora" en Japón. "Fue un año fantástico. Disfrutamos muchísimo. En la parte del fútbol, era un fútbol para el que no estaba preparado. No sé jugar al fútbol si no es para competir, por eso solamente estuve un año, porque lo mío es competir, no solamente jugar al fútbol", reconoció.

"Unos meses antes" de su retirada, Torres recibió la propuesta para realizar este documental que ahora se estrena. "Vi la oportunidad de poder contar mi historia completa, desde el inicio hasta el último día de mi carrera. De esta manera yo podía explicarle a todos los aficionados al fútbol como ha sido mi historia. En esta película están todos los porqués de todas las decisiones que he tomado", finalizó.