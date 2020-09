Portaltic.-Ya disponible Xbox Game Pass Ultimate, que permitirá jugar a 167 videojuegos en la nube

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Xbox ha lanzado este martes su servicio de suscripción Xbox Game Pass Ultimate, que permitirá jugar en 'streaming' a 167 videojuegos directamente desde la nube desde consolas o móviles Android.

La división de videojuegos de Microsoft ya había anunciado que este servicio, conocido anteriormente como Project xCloud -que ya se ha probado en fase beta en España durante varios meses-, tendría más de 100 videojuegos disponibles en su catálogo.

Ahora, Xbox ha confirmado en un comunicado que Xbox Game Pass Ultimate tendrá un catálogo de 167 videojuegos en la nube en total, y que se irán incorporando más gradualmente.

Entre los videojuegos se encuentran algunos de Xbox Game Studios, como Tell Me Why, Grounded, Forza Horizon 4, Sea of Thieves y Battletoads, así como otros títulos para Xbox de estudios externos como Spiritfarer, Untitled Goose Game y Destiny 2.

Xbox Game Pass Ultimate, que se encuentra disponible con juego en la nube desde este martes 15 de septiembre, permite a los jugadores funciones como retomar automáticamente partidas empezadas en Xbox desde móviles o tabletas Android, o viceversa. En los dispositivos Samsung Galaxy se ofrece la experiencia completa desde la Galaxy Store, incluyendo compras dentro de la app.

La compañía ha destacado que los jugadores que no posean una Xbox también podrán acceder al servicio, y que permitirá el juego cruzado en las partidas de los modos multijugador desde PC en los juegos donde esta función tenga soporte, como Forza Horizon 4, Gears 5.

Xbox Game Pass Ultimate contará con nuevos videojuegos en las próximas semanas entr los que se encuentra Company of Heroes 2 (17 de septiembre), Halo 3: ODST (22 de septiembre), Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (22 de septiembre), Night in the Woods (24 de septiembre) y Warhammer: Vermintide 2 (24 de septiembre).

El servicio, que está disponible en 22 países entre los que se encuentra España, tiene un precio mensual es de 12,99 euros, y puede probarse el primer mes por un euro.