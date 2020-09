Suma Tláhuac 128 mil firmas para consulta que busca enjuiciar a ex presidentes

Con la idea central de apoyar la propuesta para celebrar una consulta popular donde se votará si es factible el poder enjuiciar a los expresidentes de México, el diputado local, Rigoberto Salgado Vázquez, entregó 128 mil 100 firmas que recabaron 'Embajadores de la paz' en esta alcaldía, al presidente de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto.

El legislador explicó que este ejercicio, el cual se realizó en las 12 coordinaciones territoriales que conforman la demarcación, se hizo con el objetivo principal de conocer las opiniones de los ciudadanos sobre actos de corrupción, desvío de recursos y malversación de fondos públicos por los ex mandatarios federales.

Lo más interesante:

Apple Watch con oxímetro y iPad 8G lo nuevo de Apple Lee con actualizaciones directas en vivo cada anuncio del Apple Event del 15 de septiembre que trajo muchos anuncios y algunas sorpresas.

“Estamos ante la posibilidad histórica de poder someter a juicio a quienes han dañado a la nación, donde la corrupción ha imperado a manos llenas, por ello es importante sumarse al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y castigar a estos personajes que, sin duda, han saqueado al país”, recalcó Salgado Vázquez.

El ex delegado, detalló que la recaudación de firmas es un ejercicio similar a lo que sucedió el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el cual ya no se construyó en Texcoco, y en donde se comprobó que no era un proyecto viable para dicha zona.

“El gobierno federal, como parte de la cuarta transformación ha sido democrático, incluyente, donde el pueblo tiene la última palabra, teniendo como ejemplo la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto, donde la gente tuvo la última palabra”, enfatizó el diputado por Morena.

Descartó que la consulta popular que se busca se trate de una cacería de brujas o de venganzas políticas, sino de "un derecho que tienen los mexicanos para opinar, y, en su caso, llamar a cuentas a estos personajes, que en distintos casos se les ha comprobado distintos delitos".

Estaciones del Metro, calles y comercios cerrarán por fiestas patrias Habrá tres filtros en las calles para evitar que las personas se acerquen al zócalo capitalino