Ciencia.-El polvo rigió la expansión del ser humano a través de Oriente Medio

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Una región fértil alrededor del Mediterráneo oriental sirvió como puerta de entrada entre África y Eurasia hace más de 100.000 años, y un nuevo estudio muestra que ese oasis dependía del polvo.

La doctora Rivka Amit, del Servicio Geológico de Israel, y su equipo inicialmente se propusieron con una pregunta simple: ¿por qué algunos suelos alrededor del Mediterráneo son delgados y por qué algunos son gruesos? Su investigación, publicada en Geology, los llevó a descubrir no solo que la deposición de polvo desempeñaba un papel fundamental en la formación de suelos gruesos en el Levante, sino también que si la fuente del polvo no hubiera cambiado hace 200.000 años, los primeros humanos podrían haber tenido más dificultades para salir de África y partes del Creciente Fértil no habrían sido tan hospitalarias para que la civilización echara raíces.

Los suelos gruesos tienden a formarse en áreas con climas húmedos y húmedos, y los suelos delgados se forman en ambientes áridos con tasas de meteorización más bajas. Pero en el Mediterráneo, donde gran parte del lecho de roca es carbonato soluble, ocurre lo contrario: las regiones más húmedas del norte tienen suelos delgados e improductivos, y las regiones más áridas del sureste tienen suelos gruesos y productivos.

Algunos científicos han atribuido estos patrones a diferencias en las tasas de erosión, impulsadas por la actividad humana. Pero para Amit, que ha estado estudiando el área durante años, una alta tasa de erosión por sí sola no tenía sentido. Ella desafió las hipótesis existentes, razonando que otro factor, la entrada de polvo, probablemente juega un papel crítico cuando las tasas de meteorización son demasiado lentas para formar suelos a partir de la roca madre.

Para evaluar la influencia del polvo en los suelos mediterráneos, Amit y su equipo necesitaban rastrear el polvo hasta su fuente original. Recogieron muestras de polvo de los suelos de la región, así como de fuentes de polvo cercanas y lejanas, y compararon la distribución del tamaño de grano de las muestras.

El equipo identificó una diferencia clave entre las áreas con suelos delgados y gruesos: los suelos delgados comprendían solo los tamaños de grano más finos procedentes de desiertos distantes como el Sahara, mientras que los suelos más gruesos y productivos tenían un polvo más grueso llamado loess, procedente del cercano desierto de Negev y sus enormes campos de dunas.

Los suelos gruesos del Mediterráneo oriental se formaron hace 200.000 años cuando los glaciares cubrieron grandes extensiones de tierra, triturando el lecho de roca y creando una abundancia de sedimentos de grano fino. "Todo el planeta era mucho más polvoriento", dijo Amit, lo que permitió que se acumularan extensos campos de dunas como los del Negev, creando nuevas fuentes de polvo y, en última instancia, suelos más gruesos en lugares como el Levante.

Amit, entonces, tuvo su respuesta: las regiones con suelos delgados simplemente no habían recibido suficiente loess para formar suelos gruesos y agrícolamente productivos, mientras que el sureste del Mediterráneo sí lo había hecho. "La erosión aquí es menos importante", dijo. "Lo importante es si se obtiene una afluencia de fracciones [de polvo] gruesas. [Sin eso], se obtienen suelos delgados e improductivos".

Una vez que comprobó los suelos más gruesos habían recibido un gran flujo de polvo grueso, lo que llevó a la designación de la zona como "tierra de leche y miel" por su productividad agrícola, la siguiente pregunta de la investigación fue, ¿siempre había sido así?

Ella se sorprendió de lo que encontraron. Mirando debajo del loess en el perfil del suelo, encontraron escasez de sedimentos de grano fino. "Lo que se [depositó] antes del loess eran suelos muy delgados", dijo. "Fue una gran sorpresa … El paisaje era totalmente diferente, así que no estoy seguro de que la gente haya elegido esta zona para vivir porque era un entorno hostil y [un] paisaje casi desnudo, sin mucho suelo. Sin los vientos cambiantes y la formación del campo de dunas del Negev, entonces, el área fértil que sirvió de paso para los primeros humanos podría haber sido demasiado difícil de atravesar y sobrevivir.

En el Mediterráneo moderno, los suelos ya no se acumulan. "La fuente de polvo está cortada", explicó Amit, ya que los glaciares se retiraron en el Holoceno, "ahora solo estamos reelaborando el viejo loess". Incluso si hubiera una fuente de polvo, se necesitarían decenas de miles de años para reconstruir un suelo allí. Eso deja estos suelos montañosos en un estado frágil, y las personas que viven allí deben equilibrar la conservación y el uso agrícola. El empleo de prácticas agrícolas responsables en la región, dado que las terrazas se han utilizado durante miles de años, es fundamental para la preservación del suelo si se quiere que la agricultura continúe.