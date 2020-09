Miércoles con fuertes lluvias decretan para la CDMX

El panorama meteorológico en Ciudad de México parece estar bastante complicado durante el día, por lo que se anuncian fuertes lluvias como parte del pronóstico del clima CDMX hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que toda esta semana se estarán presentando intensas tormentas con descargas eléctricas y vientos en occidente, noreste, oriente, sur y sureste del país.

Así estará el clima CDMX hoy

Para este miércoles, las lluvias comenzarán desde tempranas horas de la madrugada y se mantendrán durante toda la jornada. Para The Weather Channel, la temperatura máxima será de 22º C y la mínima de 16º C.

Este temporal de lluvias es propiciado por la convergencia de la onda tropical 35 y un ingreso de humedad del Pacífico que acarrea una fuerte nubosidad con precipitaciones.

Así estará el clima en México hoy

El frente de frío número 2 recorrerá el noreste del territorio ocasionando fuertes chubascos. Una zona de baja presión afectará la costa norte de Veracruz con tempestades.

Se prevé un temporal de #Lluvias de intensas a torrenciales en el occidente, noreste, oriente, sur y sureste del país, debido al #FrenteFrío 3, una #ZonaDeInestabilidad con potencial ciclónico y la #OndaTropical 35.

El ente meteorológico indicó además que un canal de baja presión se localizará en el sureste de la República presentando intensas precipitaciones en la zona.

Conagua estima este pronóstico del tiempo en México miércoles 16 de septiembre 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit.

San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Chiapas, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Coahuila.

Coahuila. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés y Sonora.

Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés y Sonora. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California.

Baja California. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

