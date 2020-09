Coronavirus.- Trump defiende ahora que no minimizÃ³ la amenaza de la pandemia en EEUU sino que la "reforzÃ³"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este martes que no minimizó la amenaza que suponía la pandemia de coronavirus en el país norteamericano y que, en cambio, la "reforzó".

Trump se ha enfrentado a cr√≠ticas por su gesti√≥n de la COVID-19 desde que el periodista Bob Woodward revelara una serie de grabaciones en las que el mandatario le reconoci√≥ "restarle importancia" a la pandemia en marzo de este a√Īo.

El periodista cuenta en su nuevo libro, titulado 'Rage' ('Rabia'), que el presidente conoc√≠a la peligrosidad del virus, que era muy contagioso, que era m√°s "mortal que incluso una gripe muy fuerte" y que, a pesar de esto, repetidamente lo minimiz√≥ p√ļblicamente.

Seg√ļn el mandatario, "siempre" quiso "restarle importancia" a la pandemia porque, a su juicio, el trabajo de un presidente es "mantener Estados Unidos seguro" y, tambi√©n en marzo, se√Īal√≥ que "todav√≠a" le gustaba minimizar la amenaza porque no pretend√≠a "crear p√°nico".

No obstante, este martes, Trump ha afirmado que no minimiz√≥ la pandemia. "Bueno, no la minimic√©", ha zanjado Trump durante un evento en ABC News con votantes que a√ļn no tienen decidido a qui√©n apoyar en las elecciones estadounidenses, previstas para el 3 de noviembre.

"De hecho, de muchas maneras, la reforcé, en términos de actuación. Mi actuación fue muy dura", ha asegurado, ejemplificando sus palabras con la prohibición de viaje emitida por Estados Unidos contra China y Europa en febrero y marzo.

El mandatario ha defendido así su respuesta a la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. "Hicimos un muy, muy buen trabajo cuando emitimos esa prohibición", ha continuado. "Tanto si lo llamas talento o suerte, fue muy importante porque salvamos muchas vidas cuando lo hicimos", ha concluido.

Despu√©s de que la informaci√≥n de Woodward se hiciera p√ļblica, Trump defendi√≥ su gesti√≥n de la COVID-19 en Estados Unidos e insisti√≥ en que no se puede mostrar una sensaci√≥n de p√°nico". "Amo nuestro pa√≠s. Y no quiero que la gente est√© asustada. No quiero crear p√°nico", dijo.

Estados Unidos es el pa√≠s m√°s golpeado por la pandemia de la COVID-19 del mundo. Hasta el momento, ha confirmado 6.537.627, 34.597 en las √ļltimas 24 horas, seg√ļn los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevenci√≥n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl√©s). Las muertes por la enfermedad alcanzan las 194.092, 387 de ellas constatadas durante esta jornada.