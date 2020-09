Cultura.- Madonna dirigirá y escribirá su propio biopic

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Madonna se ha embarcado en su proyecto cinematográfico más personal. La artista dirigirá y escribirá su propio biopic, en el que contará con la colaboración de la guionista Diablo Cody, ganadora del Oscar en 2008 por el libreto de Juno.

Según Variety, la película aún no tiene título y será distribuida por Universal Pictures. Por el momento se desconoce cuándo comenzará el rodaje o qué actores protagonizarán la cinta. "Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina… un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo", dijo la cantante en un comunicado.

"El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", agregó.

La cinta estará producida por Amy Pascal, quien ya trabajó anteriormente con Madonna en Ellas dan el golpe. "Esta película es una absoluta labor de amor para mí", dijo Pascal. "No puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la gran pantalla", añadió.

Esta no será la primera vez que Madonna se ponga detrás de las cámaras. En 2008 debutó como realizadora con Filth and Wisdom. Repitió en 2011 con Wallis y Eduardo: El romance del siglo, largometraje que ganó un Globo de Oro a mejor canción original por Masterpiece.

Aunque no se espera que protagonice la cinta, ante las cámaras Madonna cuenta con mucha más experiencia, con títulos como Muere otro día, Barridos por la marea, Algo casi perfecto, Four Rooms, Dick Tracy, Buscando a Susan desesperadamente o su trabajo como actriz más aplaudido, Evita junto a Antonio Banderas.

Madonna es una de las cantantes más reconocidas, con más de 355 millones de discos vendidos en todo el mundo. La autora lanzó su último álbum, titulado Madame X, en 2019.