MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La gestora Pimco ha fichado para su consejo de asesor√≠a global a Mark Carney, el exgobernador de los bancos centrales de Inglaterra y Canad√°, lo que supone una "valiosa incorporaci√≥n" para la compa√Ī√≠a, seg√ļn ha anunciado este mi√©rcoles en un comunicado.

Carney ocup√≥ el cargo de gobernador del Banco de Canad√° entre 2008 y 2013, tras lo cual pas√≥ a ser el gobernador del Banco de Inglaterra hasta este a√Īo, cuando fue sustituido por Andrew Bailey. Entre 2011 y 2018, el banquero central presidi√≥ el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en ingl√©s) y la Junta Europea de Riesgo Sist√©mico.

Tras abandonar la autoridad monetaria británica, Carney ha pasado a ser enviado especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la acción climática.

Pimco cre√≥ su consejo de asesor√≠a global hace cuatro a√Īos para proporcionar a sus profesionales un "conocimiento m√°s profundo" de las pol√≠ticas y las instituciones que influyen en los mercados financieros.

El consejo est√° presidido por el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Ben Bernanke. Los otros miembros son el presidente y consejero de la Business Roundtable (equivalente a la CEOE en Estados Unidos), Joshua Bolten; el ex primer ministro brit√°nico Gordon Brown, el ex director de inversiones del fondo soberano de Singapur Ng Kok Song, la presidenta y consejera delegada del 'think tank' New America, Anne-Marie Slaughter; y el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet.

"La dilatada experiencia de Mark como economista y banquero central, sumada a su interés en transformar la financiación para el clima, le convierten en una valiosa incorporación a este prestigioso grupo de pensadores", ha asegurado el consejero delegado de Pimco, Emmanuel Roman.