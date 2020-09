Ciencia.-Gran impacto en la aridez global de un calentamiento adicional de 0,5 grados

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius en lugar de 2 grados por encima de los niveles preindustriales tiene importantes implicaciones para la sequía y la aridea globales.

Es el resultado de un nuevo estudio de modelado climático, realizado por investigadores del Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Tokio, y publicado en Environmental Research Letters.

La sequía tiene graves efectos negativos tanto en la sociedad humana como en el mundo natural y, en general, se prevé que aumente con el cambio climático global. Como resultado, la evaluación del riesgo de sequía bajo el cambio climático es un área crítica de la investigación climática.

En los Acuerdos de París de 2015, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) propuso que el aumento de la temperatura media global debería limitarse a entre 1,5 ° C y 2 ° C por encima de los niveles preindustriales para limitar los efectos del cambio climático severo.

Sin embargo, ha habido pocos estudios que se centren en la importancia relativa de este 0,5 ° C de aumento de la temperatura media global y el efecto que podría tener sobre la sequía y la aridez en todo el mundo.

"Queríamos contribuir a la comprensión de lo importante que podría ser 0,5 ° C, pero un estudio de este tipo no es fácil de realizar en base a enfoques de modelado anteriores", explica el autor correspondiente Hyungjun Kim.

"Esto se debe principalmente a que la mayoría de los modelos observan los niveles extremadamente altos y no se puede simplemente sacar una porción de los datos mientras el modelo gira hasta este máximo. Por lo tanto, usamos datos del especialmente diseñado modelo HAPPI (Half a degree Additional warming Prognosis and Projected Impacts) para evaluar los impactos sobre la aridez a partir de estimaciones del equilibrio entre agua y energía en la superficie terrestre".

El estudio reveló que 2 ° C de calentamiento condujeron a años secos más frecuentes y una aridificación más severa en la mayoría de las áreas del mundo en comparación con 1,5 ° C, lo que enfatiza que se deben hacer esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales. .

"Hay un mensaje realmente fuerte de que algunas partes del mundo podrían tener sequías más frecuentes a 2 ° C que a 1,5 ° C. Esta situación podría ser especialmente grave en el Mediterráneo, Europa occidental, el norte de Sudamérica, la región del Sahel y el sur de África", dice el autor principal Akira Takeshima. "Sin embargo, esta situación es muy regional. En algunas partes del mundo, como Australia y algo de Asia, se simuló la situación opuesta, con un clima más húmedo a 2 ° C que a 1,5 ° C".

Estos hallazgos muestran la importancia de considerar los impactos regionales del calentamiento adicional de 0.5 ° C, especialmente con respecto a cualquier relajación futura del objetivo de 1.5 ° C.