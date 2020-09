Cultura.- The Mandalorian y Watchmen, premiadas en los Emmy técnicos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La 72 edición de los premios Emmy se celebrará el próximo 20 de septiembre. Antes de la entrega de los galardones principales, la Academia de Televisión ha anunciado los ganadores en las categorías técnicas, con The Mandalorian como una de las grandes triunfadoras.

La serie de Star Wars se ha llevado cinco premios, incluyendo mejores efectos visuales por su episodio The Child; mejor fotografía para una serie de una sola cámara por The Reckoning; mejor diseño de producción para una serie narrativa por el capítulo The Mandalorian; mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama por The Mandalorian; y mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama por The Child.

Por su parte, Watchmen ganó cuatro premios a mejor fotografía en una serie limitada y mejor edición de sonido en una serie limitada por This Extraordinary Being; mejor edición para una serie limitada de una sola cámara por A God Walks In To Abar; y mejor diseño de vestuario por It's Summer And We're Running Out Of Ice.

The Crown ganó el reconocimiento a mejor vestuario de época; La maravillosa señora Maisel se hizo con el premio a mejor maquillaje de época; y Vikingos se llevó la estatuilla a mejores efectos especiales en un rol secundario.

Debido a la pandemia de coronavirus, los premios Emmy de categorías técnicas se entregan este año de manera virtual durante los días 14, 15, 16, 17 y 19 de septiembre. La actriz y cómica Nicole Byer es la encargada de presentar esta atípica edición. Por su parte, la ceremonia online del domingo estará conducida por Jimmy Kimmel.