Desconecta.- Capturan en vídeo a dos delfines "cogidos de las manos" mientras nadan

MADRID, 17 sep. (EDIZIONES)

Brian Kirby, oficial técnico en la Oficina Australiana de Meteorología, se encontraba a bordo de una pequeña embarcación en Gladstone (Australia), cuando vio una manada de delfines nadando en la proa del barco.

Brian enseguida sacó su cámara para grabar a los delfines y capturó el momento en que uno de ellos acercó una de sus aletas pectorales a la de otro como si quisiera "cogerle de la mano".

Brian dijo: "Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban "cogiendo" de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y vídeos".