España.- Illa: "Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en la Comunidad de Madrid"

El ministro de Sanidad afirma que "no hace falta recuperar el mando único" frente al covid-19

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que la situación más preocupante en estos momentos está en la Comunidad de Madrid y, sin querer entrar a valorar si se debería haber actuado antes, ha afirmado que "hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación".

"Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación de Madrid. Quiero se muy claro, hay que tomar aquellas medidas para estar en una situación de control en la comunidad autónoma de Madrid. Este es el punto clave. Madrid ya tiene medidas en marcha, y tiene que hacer las que sean necesarias para controlar la situación", ha señalado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

En estos términos se ha referido al ser preguntado por la posibilidad de un confinamiento selectivo por barrios en la Comunidad de Madrid. No ha querido entrar tampoco a valorar esta posibilidad, y ha recordado que "el papel principal" en la toma de decisiones corresponde a las CCAA, asimismo ha destacado su contacto "fluido y permanente" con la Consejera de Sanidad madrileña.

"Me consta que están ultimando un paquete de medidas y no me corresponde anunciarlas a mi", ha afirmado, antes de volver a negar la posibilidad de actuar desde el Gobierno en ésta o cualquier otra CCAA mediante la activación del Estado de Alarma.

"Nosotros fijamos todo el conjunto de actuaciones que había que tener prevista en este escenario en un documento relevante que es el plan de respuesta temprana, acordado por todas las comunidades autónomas; y ahí se fijan distintas medidas s escenarios progresivos para mantener el control, el estado de alarma es el último escenario", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que "hay recorrido previo antes de llegar al estado de alarma en Madrid".

MANDO ÚNICO

Asimismo, ha sido tajante al señalar que "el Gobierno está activado, nunca ha dejado de estarlo", y ejerce la coordinación en salud pública con las CCAA, que "tienen herramientas suficientes para el control de la pandemia". No obstante, "aquellas CCAA que piense que hace falta ir a un escenario más drástico para poder tener más agilidad en la toma de decisiones se hizo el ofrecimiento, de poner a disposición poder solicitar el estado de alarma y se les comprometió apoyo de los grupos políticos".

Por tanto, a tendiendo a la situación actual de la pandemia en España, "no hace falta el mando único". La situación de pandemia vivida en marzo tiene, según Illa, "unas características muy distintas a lo que estamos viendo ahora. Creo que no hace falta, con los instrumentos que estamos poniendo en marcha es suficiente", ha insistido.