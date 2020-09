España.- Torra descarta convocar elecciones: "No seré yo quien aboque a una carrera electoral irresponsable"

Da por finalizada la legislatura si le inhabilitan y ve al Supremo único culpable de ello

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este jueves de que no se plantea convocar unas elecciones en Catalunya por el hecho de que el Tribunal Supremo pueda inhabilitarlo en los próximos días por un delito de desobediencia.

"No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana", ha zanjado el presidente en un mensaje institucional duro contra el Estado tras acudir a la vista de su caso en el Supremo.

Pese a que no se plantea convocar elecciones antes del fallo del Supremo –una potestad que se perdería en caso de ser inhabilitado–, el presidente sí da por zanjada la legislatura: "Tienen que saber que, en cualquier caso, que no solo me inhabilitan a mí. Hoy este tribunal tiene en sus manos la caída de un Govern, el final de una legislatura".

El presidente ha concretado que no convocará elecciones para dejar patente que es el Estado el que lo cesa y no él el que finaliza la legislatura: "Si el Estado llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él mismo".

"Este no es un castigo a mí por una pancarta, sino que es un castigo a un país entero en medio de una pandemia. ¿Alguien conoce que haya pasado algo parecido en una democracia europea? Si esto pasa, la responsabilidad será únicamente y exclusivamente del Estado español, obcecado con su particular venganza contra el anhelo democrático de Catalunya", ha reprochado.

Torra ha insistido en que su objetivo es servir a la ciudadanía, especialmente en este momento de crisis provocada por el coronavirus, y ha afirmado que se dedicará a la lucha contra la pandemia "hasta el último momento, hasta el último segundo antes de hacerse efectiva" la inhabilitación.

En este sentido, ha criticado que "una pancarta pidiendo la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados es mucho más importante para el Estado español que la lucha de un presidente y su Govern contra la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos años".

El presidente del Govern ha llamado a la ciudadanía y al Parlament a no "recular ni un centímetro" en sus convicciones y sus objetivos políticos, decida lo que decida el Supremo.

"Ni jueces ni administradores ni militares ni nadie puede recortar un milímetro la soberanía del Parlament", y ha subrayado que él no tiene ninguna ambición personal que pase por delante del objetivo de la independencia de Catalunya.

JUICIO "ABERRANTE"

Para él, los magistrados del Supremo que decidirán su inhabilitación tienen en sus manos una cosa mucho más importante que el futuro político de Torra, que es "la posibilidad de corregir un proceso judicial aberrante, esperpéntico, una prueba más de la decadencia galopante de esta democracia con pies de barro".

El jefe del Ejecutivo catalán ha cargado contra la democracia española y su justicia: "Vivimos en un Estado que pisa las más básicas nociones de la democracia, la justicia y los derechos fundamentales por un dogma autoritario de unidad indivisible de la patria, la suya".

Por eso, ha avisado de que "la decisión hoy es más clara y nítida que nunca: o la decadencia de una España monárquica que da vergüenza a Europa o la esperanza de la república catalana del compromiso cívico".

PIDE UNA "RECTIFICACIÓN"

"La actitud que tenga el Estado español en los próximos meses ante el movimiento independentista catalán establecerá los fundamentos morales y éticos de su futuro. Sin una rectificación rotunda y urgente, España certificará su fracaso como Estado moderno de Europa", ha advertido.

Ha sostenido que el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya es "su gran oportunidad histórica para subir al tren del siglo XXI, es una oportunidad que tiene el Estado español que puede aprovechar o no".

Así, Torra ha asegurado que no esperarán a ningún cambio en el Estado para ejercer la autodeterminación y se ha mostrado convencido de que, "si la mayoría de los catalanes quieren construir una república libre, esta expresión democrática y pacífica prosperará".