Denuncian que migrantes detenidas fueron sometidas a cirugías innecesarias

La congresista Pramila Jayapal levantó la voz de un hecho que puede traer grandes consecuencias para el sistema penitenciario de Estados Unidos y el trato a los migrantes.

En este caso las afectadas son un grupo de mujeres, más específicamente 17, que, según la representante federal por el estado de Washington, fueron sometidas a cirugías ginecológicas innecesarias (entre ellas , histerectomías) en el Centro de Detención del condado de Irwin, en Georgia.

La información que ventiló Jayapal, a la que solicitó una investigación oficial, fue entregada por tres abogados, que representan a las chicas.

Yesterday, I was briefed by attorneys representing women who were subjected to forced, invasive procedures by a gynecologist connected with a private, for-profit detention center in GA. It has become clear that the initial reports are likely part of a horrific pattern of conduct.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 16, 2020