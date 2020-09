Portaltic.-Amazon Music lanza los 'podcasts' para sus usuarios en EEUU y otros países

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

La plataforma de música en 'streaming' Amazon Music ha lanzado los 'podcasts' como un nuevo contenido, incluyendo programas originales, para sus usuarios en Estados Unidos y otros tres países del mundo, aunque por el momento este servicio no llega a España.

Los 'podcasts' no supondrán un coste adicional para los usuarios de Amazon Music, como ha asegurado la compañía estadounidense en un comunicado, y además de a Estados Unidos llegarán también a Reino Unido, Alemania y Japón.

Estos contenidos estarán presentes en la app de Amazon Music para móviles y web, y la plataforma proporcionará recomendaciones personalizadas, división por categorías, tráilers de los programas y posibilidad de retomar la escucha o de pedir a Alexa que reproduzca el próximo episodio.

Los 'podcast' de Amazon Music incluyen una serie de programas exclusivos producidos por Amazon y protagonizados por personalidades famosas como los músicos DJ Khaled y Becky G, el actor Will Smith o el comentarista depotivo Dan Patrick.

Asimismo, la plataforma de Amazon incorporará también contenidos ya existentes como los programas Crime Junkie, What A Day, Radiolab, Revisionist History, Planet Money, Ear Hustle, Why Won't You Date Me? with Nicole Byer, Stuff You Should Know y Disgraceland, un nuevo programa que mezcla música y crimen que se lanzará en 2021.