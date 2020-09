Portaltic.-Las nuevas Oculus Quest 2 son más ligeras, tienen una tasa de refresco de 90 Hz y procesador Snapdragon XR2

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Facebook ha presentado en su conferencia Facebook Connect la segunda generación de sus gafas de realidad virtual Oculus Quest 2, que son más ligeras que las anteriores y cuentan con una tasa de refresco de 90 hercios (Hz), así como procesador Snadpragon XR2.

Las nuevas gafas de realidad virtual Oculus Quest 2 cuentan con un procesador Snapdragon XR2 de Qualcomm, que ofrece una mayor capacidad de Inteligencia Artificial (IA).

Además, incluye una pantalla con una resolución de 1832×1920 píxeles por ojo, la pantalla de Oculus con la mayor resolución hasta el momento, y una tasa de refresco de 90 hercios.

Las Oculus Quest 2 también tienen una memoria de 6GB y su pantalla cuenta con un 50 por ciento más de píxeles que las Quest originales.

Estas nuevas gafas de realidad virtual vienen además con nuevos controladores Touch, que ofrecen una mejor ergonomía y cuentan con una batería hasta cuatro veces más larga que los controladores Touch originales.

La compañía, además, ha afirmado que ha reducido más del 10 por ciento del peso de las Quest originales, haciendo que las nuevas Oculus Quest 2 sean más portátiles y fáciles de usar.

Oculus Quest 2 incluirá títulos como 'Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge', 'Myst', 'Jurassic World Aftermatch', 'Warhammer 40.000 Battle Sister', 'Pistol Whip: 2089', 'The Climb 2', y 'Rez Infinite', entre otros.

Estas gafas además son compatibles con Oculus Link, por lo que los usuarios podrán disfrutar mejor de los títulos de realidad virtual para PC.

La compra anticipada de las nuevas Oculus Quest 2 ya está disponible por un precio de 349 euros para la versión de 64GB y 449 euros para la versión de 256GB, y los usuarios empezarán a recibirlas a partir del 13 de octubre.

Durante la conferencia, Facebook también ha anunciado una asociación con EssilorLuxottica, los fabricantes de gafas como Oakley y Ray-Ban, y ha confirmado que lanzarán unas gafas inteligentes de la marca Ray-Ban en 2021.