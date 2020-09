Bolivia.- Áñez renuncia a su candidatura a la Presidencia de Bolivia para evitar la "división" y la victoria del MAS

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anunciado de manera sorpresiva que renuncia a su candidatura a las próximas elecciones del 18 de octubre, asegurando que lo hace para evitar la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales ante la "división del voto democrático".

"Dejo de lado mi candidatura a la Presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y como consecuencia, el MAS acabe ganando", ha explicado Áñez en un vídeo difundido en sus redes sociales.

En las últimas horas se han hecho públicas varias encuestas en las que la presidenta interina se colocaba en cuarta posición en intención de voto, con apenas un 10 por ciento en el mejor de los casos, muy por detrás del candidato del MAS, Luis Arce, con casi un 40 por ciento.

"Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos, la democracia pierde", ha dicho Áñez, quien tras asumir el poder en noviembre del año pasado aseguró que no se presentaría a las próximas elecciones, desdiciéndose meses después cuando presentó su candidatura bajo la coalición Juntos.