Coronavirus.- Costa asume que Portugal superará la próxima semana el millar de casos diarios

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha advertido de que, si la tendencia de contagios de coronavirus se mantiene, el país superará la próxima semana el umbral de los mil casos diarios de COVID-19, una cifra que solo se ha alcanzado dos veces desde el inicio de la pandemia –la última el 10 de abril–.

La cifra de casos ha aumentado en los últimos días, hasta alcanzar este viernes los 780 en 24 horas. En total, 67.176 personas han dado positivo a las pruebas en Portugal, donde ya hay más de 20.000 casos activos, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

La pandemia se ha cobrado la vida de 1.894 personas en territorio luso, seis más que el jueves, mientras que 465 permanecen ingresadas en hospitales por consecuencias derivadas de la COVID-19, 57 de ellas en unidades de cuidados intensivos, informa el diario 'Publico'.

Costa, que ha encabezado una reunión del gabinete de crisis por la emergencia sanitaria, ha enmarcado el repunte de casos de Portugal dentro de una "tendencia general en Europa". "De mantenerse esta tendencia, la próxima semana llegaremos a los mil casos por día", ha admitido en una comparecencia pública.

Portugal amplió el 15 de septiembre a todo el país el estado de contingencia para reforzar ciertas restricciones y Costa ha insistido este viernes en que "más vale prevenir que curar". Por este motivo, ha apelado a la colaboración ciudadana para hacer frente al "maratón" que supone la contención del virus.

El mandatario no contempla por ahora un nuevo confinamiento, al que le atribuye un gran "coste social" y también ha marcado ciertas líneas rojas. "Las escuelas no pueden volver a cerrar, los ancianos no pueden dejar de tener visitas en las residenciaes", ha afirmado.