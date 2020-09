España.- El PP abrirá expediente informativo al exministro Fernández tras ser citado como imputado en el 'caso Kitchen'

En 'Génova' no esperan que Cospedal sea imputada pero preocupa el desgaste político a la labor de oposición de Casado de este caso

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El PP abrirá expediente informativo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el 'caso Kitchen' sobre el supuesto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional de la formación, que han precisado además que el citado expediente se convertirá en disciplinario si hay apertura del juicio oral. Los Estatutos del PP permiten también suspender de militancia en casos de "delitos fragantes de corrupción", pero el PP por ahora no se ha pronunciado sobre esta posibilidad.

La reacción del PP se ha producido poco después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya acordado citar como imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y dentro de la pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem', al exministro Fernández Díaz, que fue ministro de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.

En concreto, se le ha citado a declarar el próximo 30 de octubre en calidad de investigado y le interrogará en el marco de la pieza que investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero Luis Bárcenas con el objetivo de ocultársela a la justicia.

SE CONVERTIRÁ EN DISCIPLINARIO CON APERTURA DE JUICIO ORAL

La cúpula del PP ha reaccionado sin dilación, después de que el propio Pablo Casado prometiese ejemplaridad y no dejar "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen'. "Caerá quien tenga que caer", dijo el lunes en una entrevista en la Cope.

"Siguiendo lo que establecen nuestros estatutos, se abrirá expediente informativo a Jorge Fernández", han informado fuentes de la formación. Ese expediente informativo se convierte en disciplinario cuando hay apertura del juicio oral.

Así se recoge en el artículo 22 de los Estatutos del PP, donde se precisa que la resolución de dicho expediente disciplinario "tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial".

NO ACLARA SI LE SUSPENDERÁ DE MILITANCIA

El mismo precepto recoge que "en los casos de delitos flagrantes de corrupción", el Comité de Derechos y Garantías Nacional –que preside Andrea Levy– podrá "a la vista de la gravedad de los hechos determinar la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto".

Por su parte, el artículo 21 de los Estatutos señala que esa suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática, entre otras cuestiones, cuando un afiliado promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido o esté incurso en un proceso penal "respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción".

Por ahora el partido no se ha pronunciado sobre este extremo relativo a la suspensión de militancia a Fernández Díaz. En el PP sí que ponen en valor el compromiso de regeneración de Casado y recuerdan que no incluyó al exministro en las listas electorales en las últimas generales, de la misma manera que dejó fuera al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado también en el 'caso Kitchen'.

NO ESPERAN QUE SE IMPUTE A COSPEDAL

En 'Génova' preocupa el desgaste político a la labor de oposición de Casado de la llamada 'operación Kitchen', algo que ha se vió esta misma semana en el Pleno del Congreso cuando Pedro Sánchez atacó al líder del PP con este asunto.

"Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben", espetó Sánchez al líder del PP, que se queja en sus intervenciones de la doble vara de medir con los casos que afectan al PSOE y al PP.

En la dirección del PP no esperan que la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal sea imputada en este caso. La exnúmero dos de los 'populares', que apoyó a Casado en la segunda vuelta del Congreso del partido que le eligió sucesor de Mariano Rajoy, dejó su escaño el pasado mes de noviembre tras la polémica creada a raíz de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que difundió el digital 'Moncloa.com'.

CARGOS DEL PP DEJAN A RAJOY AL MARGEN

En cuando al papel de Mariano Rajoy, varios cargos del partido consultados por Europa Press dejan al expresidente del Gobierno completamente al margan de la Kitchen y creen que no sabía nada. "Si lo hubiera sabido, no lo habría consentido. Es hijo de juez, no ingeniero, y se sabe el Código Penal", sostiene un veterano dirigente del PP.

Este miércoles, el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue preguntado si cree que el expresidente estaba al corriente de esa operación Kitchen. "Mantengo mi confianza en Mariano Rajoy", afirmó, para añadir que fue un "gran presidente" y sería "imprudente" por su parte hacer hipótesis sobre este asunto.