Fútbol.- Alguacil: "El Madrid vendrá con las orejas tiesas, ya les hemos ganado"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha comentado que el Real Madrid, rival el domingo en LaLiga Santander, acudirá al Reale Arena con las "orejas tiesas" para evitar una nueva derrota, como ha sucedido en tres de los últimos cinco enfrentamientos.

"Vendrán con las orejas tiesas, saben lo que les cuesta ganar en Anoeta y saben que en las últimas ocasiones les hemos ganado en tres. Entiendo que tendrán la ilusión y ganas de empezar bien, y nosotros de hacer bueno el punto logrado en la pasada jornada", auguró en rueda de prensa.

Un partido complicado, ante el vigente campeón de Liga, por mucho que los blancos no se hayan reforzado. "El Madrid es el Madrid, haga o no fichajes. Tiene semejante 'plantillón', un fondo de armario tan extenso y bueno, que es verdad que no ha fichado pero los que siguen estando son muy buenos", aseguró.

Sí se ha reforzado la Real Sociedad, si bien el fichaje que más ilusiona, el de David Silva, no está todavía para salir de inicio. "Tiene unas ganas terribles, pero llega un poco justo. En los entrenamientos está demostrando el potencial que tiene, nos va a aportar muchísimo pero es temprano, porque ha estado mucho tiempo parado, y con la COVID", recordó Imanol, que le convocará.

A nivel de grupo, cree que llegan a esta segunda jornada mejor que a la inicial, cuando empataron en casa del Valladolid (1-1). "Llegamos un poquito mejor que a la primera jornada. Entre lesionados y coronavirus, no hemos tenido continuidad y cada semana que pase, eso vamos a ganar. Y seremos capaces de hacer frente a lo que es un Real Madrid", manifestó.

"Afectó el calor y la manera de jugar del Valladolid. En la segunda parte hubo 20 minutos de juego efectivo, el partido se dio como se dio. Pero nuestros partidos contra el Madrid, suele haber 60-70 minutos de juego efectivo, el otro día fueron unos 50, y es muy poco", recordó de esa primera jornada.

En cuanto al regreso de Martin Odegaard a Anoeta, aseguró que ahora es rival. "Antes no voy a hablar, con él. Después, veremos. Imagina lo que puede ser capaz de hacer en el Madrid, con una plantilla de su nivel. Puede hacer lo mismo que aquí, o más. A Martin le queda mucho por hacer, pero pinta bien. Si juega, habrá que tenerlo en cuenta. Ahora es contrario y hay que pararlo", aportó.

"Estamos medio temblando a la espera de los resultados de los PCR, no sabremos hasta la noche si mañana vamos a poder entrenar juntos, o individual. Pero va a ser para todos igual. Hay que adaptarse. Esto es para todos", comentó sobre los test de coronavirus, cuyos resultados aún esperan.