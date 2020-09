Fútbol/Primera.- (Pre) El Valencia se examina en Vigo, el Villarreal busca resarcirse ante el Eibar y el Getafe debuta

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Valencia tratará de alargar las buenas sensaciones que dejó en su debut en LaLiga Santander en su visita de este sábado a Balaídos, mientras que el Villarreal vuelve a jugar en casa ante el Eibar en busca de resarcirse del tropiezo ante el Huesca y el Getafe entra en acción ante el sólido Osasuna, en partidos correspondientes de la segunda jornada del campeonato.

La actividad sabatina se cerrará en Vigo (21.00 horas), donde se verán las caras el Celta y el Valencia, dos equipos que dejaron buenas sensaciones en sus respectivos estrenos, aunque sólo el conjunto 'che' sacó los tres puntos en juego para ponerse como primer líder de este inicio de Liga que tampoco contará con todos sus equipos en esta segunda jornada.

El conjunto vigués empató sin goles en su estreno en Ipurua y ahora afrontará un buen examen para ver cuales pueden ser sus aspiraciones tras dos últimas temporadas sufriendo para lograr la permanencia. El primer objetivo pasa por ser fuerte en su estadio donde sólo ha ganado 13 de sus 38 partidos en estos dos últimos años.

Más positiva fue la puesta en escena del Valencia, que ganó por 4-2 el derbi en Mestalla ante el Levante, en un partido donde tras una primera parte con errores atrás que no debe conceder, mejoró ostensiblemente en la segunda. Javi Gracia espera empezar a reconducir también uno de los talones de Aquiles de su mala última campaña: su flojera lejos de su estadio, con sólo 13 puntos y tres triunfos.

Óscar García parece que apostará por el mismo once de Eibar, en el que sobresalió por fin Emre Mor, aunque podría meter al central Jeison Murillo, al parecer descartado por la directiva de su rival, donde Diakhaby reemplazaría a Mangala, uno de los lesionados junto a Cillessen, Carlos Soler y Cheryshev, y Manu Vallejo sería suplente pese a su doblete en el derbi.

Por otro lado, el Villarreal intentará olvidar (16.00 horas) el tropiezo sufrido en la primera jornada ante el recién ascendido Huesca y sumar su primera victoria para apuntalar su nuevo proyecto ante un Eibar que suele sufrir a domicilio.

Había muchas expectativas sobre el 'Submarino Amarillo', que se ha reforzado bien para pelear por cotas altas, pero que sólo pudo empatar con el conjunto oscense, un revés que tratará de compensar en su segundo partido consecutivo en el Estadio de la Cerámica.

El Eibar es un equipo que le cuesta algo más cuando juega lejos de Ipurua y ha sufrido en sus visitas más recientes al feudo castellonense, donde ha perdido en las tres últimas, sin marcar además en ninguna de ellas y encajando un total de ocho goles, la mitad en el partido de la última jornada de la pasada temporada donde no había nada en juego.

Unai Emery podría hacer debutar al ecuatoriano Estupiñán en el lateral izquierdo y tiene la buena noticia de tener disponible a Coquelin, que se tuvo que retirar en el debut liguero, mientras que Mendilibar tiene la baja por sanción de Diop, la duda entre Sergio Álvarez y Recio en el medio y seguramente hará debutar al recién llegado Kevin Rodrigues en el lateral izquierdo.

DEBUTA EL GETAFE

Finalmente, en el Coliseum Alfonso Pérez (18.30 horas) se citarán el Getafe, que se estrena en LaLiga Santander 2020-2021, y el CA Osasuna, un encuentro que se presenta equilibrado y competido por el perfil rocoso de ambos conjuntos.

Los 'azulones' vuelven a la acción en busca de recuperar sus mejores sensaciones después de estar lejos de su imagen más habitual tras el confinamiento. El equipo de José Bordalás pasó de aspirante a jugar la Champions a quedarse sin competición europea tras sumar únicamente siete de los 33 puntos en juego, con sólo un triunfo, y encadenar sus últimos siete partidos sin ganar, incluido el del Inter en Liga Europa.

Además, el Getafe llega al duelo tras haber encajado un duro 6-0 en el amistoso que jugó contra el Real Madrid esta semana. Empezar con triunfo se antoja vital para un equipo que desde su retorno a Primera en 2017 ni ha marcado ni ha ganado en su debut y que se parecerá mucho al de la pasada temporada salvo por el compañero de Mata ('Cucho' Hernández o Unal).

Pero no lo tendrá sencillo el equipo madrileño, que ya probó la fortaleza de un Osasuna al que no pudo ganar ni marcar el año pasado, con dos empates sin goles, y que acabaron mucho mejor, un estado de forma que trasladó a su debut victorioso en Cádiz (0-2). Pese a la llegada de Calleri por el lesionado Ávila, Adrián se perfila como el '9' en un once sin cambios.

–PROGRAMA DE LA SEGUNDA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 19 de septiembre.

Villarreal – Eibar. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.00.

Getafe – Osasuna. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30.

Celta – Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.

-Domingo 20 de septiembre.

Huesca – Cádiz. Soto Grado (C.Riojano) 16.00.

Granada – Alavés. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.

Betis – Valladolid. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30.

Real Sociedad – Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

-Sin horarios confirmados.

Athletic Club – FC Barcelona.

Levante – Atlético de Madrid.

Sevilla – Elche.