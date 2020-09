Yesenia Zamudio se retira de la toma de Derechos Humanos

Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos, informó que este viernes abandonó la instalaciones en el Centro Histórico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que denunció que fue amenazada por personas que al parecer se infiltraron a la toma del edificio.

En sus redes sociales explicó que las amenazas también alcanzaron a su familia, además de considerar que quienes la intimidaron son gente del gobierno y por eso decidió retirarse.

También dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que hay seudo activistas que lucran y cobran a las víctimas por asesorarlas o acompañarlas, incluso aseguró que algunas de ellas tienen intereses políticos y la atacan por lo que Gobernación tomará cartas en el asunto.

Sus publicaciones tuvieron reacciones a favor y en contra, pues cuestionaron que diga que las amenazas las recibió de gente del gobierno, pero acuda a ellos a solicitar ayuda.

Zamudio realizó otra publicación y criticó la actuación de la mujeres del Bloque Negro, con quienes compartió la toma de las instalaciones en República de Cuba 60.

“Si asumí la responsabilidad por la vía legal sobre la toma de la CNDH fue para que no detuvieran a las compañeras del Bloque Negro y todo lo han manejado a su propia conveniencia, si firmé y firmo como representante del Frente Nacional niunanenos México y con otras coordinadoras porque habemos muchas en cada estado y no es sólo de feministas es de defensoras de derechos humanos, de grupos indigenas, desplazados no sólo de colectivos feministas y el refugio no debería ser separatista (porque) también hay padres de víctimas y hermanos”, manifestó.

(Con información de La Jornada)

