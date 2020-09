Fútbol.- La RFEF asegura que seguirá aplicando "todas las medidas de control económico"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este sábado que seguirá aplicando "todas las medidas que legalmente estén previstas para atajar posibles actos de competencia desleal" por parte de los clubes o de "actuaciones contrarias a la normativa laboral y de la Seguridad Social", después de que 11 clubes de Segunda División B pidiesen más medidas de control económico.

Según recuerda el organismo federativo, estas medidas fueron puestas en marcha "hace más de un año" y ya están incorporadas al Reglamento General tras su ratificación por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Así, la RFEF contesta a un escrito remitido por 11 de los 102 clubes de Segunda División B -Cultural y Deportiva Leonesa SAD, CD Badajoz, UD Ibiza, Dux Internacional de Madrid, CD Numancia, RC de Ferrol, CF Rayo Majadahonda, San Fernando CD, Unionistas de Salamanca CF, Universidad Católica de Murcia UCAM y Zamora CF-, que recalcan la necesidad de un control económico de los clubes de la categoría y denuncian que "determinados comportamientos económicos o de gestión de clubes crean o pueden crear una situación de desventaja competitiva".

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, ha contestado a estos clubes a través de otro escrito garantizando la continuidad de esas medidas de control y solicitándoles "las pruebas de lo que denuncian". "Les solicitamos encarecidamente que presenten toda la documentación que obra en su poder que prueba lo que afirman y esta RFEF actuará sin dilación. Presenten las denuncias pertinentes y actuaremos de manera inmediata", indicó.

"No entenderíamos hacer afirmaciones como las que formulan sin disponer de las pruebas suficientes y, como estamos convencidos que ello no es así, porque no hubieran afirmado lo que afirman sin tener prueba alguna, les pedimos que, por favor, nos envíen de inmediato todas las denuncias y los elementos probatorios para que articulemos los mecanismos legal y reglamentariamente previstos para atajar este tipo de conductas impropias", añadió Camps.

La RFEF aseguró que lleva "muchos meses trabajando en el modelo de control económico de los clubes de fútbol en las divisiones superiores de gestión de la Federación", haciendo referencia a la Circular 99 y las Normas y Bases de Competición de la temporada 2020-2021, entre otras.

Unas normas "de obligado cumplimiento" que Camps considera que "sería muy necesario que cumplieran, también, todos los firmantes de la carta recibida", dado que algunos de los clubes firmantes aportó "de manera tardía y a regañadientes" la información económica obligatoria o se encuentra en la fase previa al bloqueo de derechos federativos, algo que ocurrirá en caso de no satisfacer con inmediatez deudas contraídas con la RFEF.

En este sentido, la RFEF recuerda que todos estos clubes tienen a su disposición un técnico federativo territorial en su región y a los departamentos de Competiciones, Licencias y Jurídico de la RFEF, así como el resto de los departamentos, incluida la propia Secretaría General.

"En el momento de mayor cercanía de la historia, cuando más reuniones se han realizado con clubes de Segunda División B, tanto presencialmente como por videoconferencia en período de pandemia, se hace llegar una carta de esta índole sin aportar dato alguno, que aparece a las pocas horas en los medios de comunicación. Quizás sea éste el fin perseguido", subrayó la RFEF.

"Si realmente hay interés en colaborar con la tarea comenzada en estos últimos tiempos por esta Federación, hay medios más apropiados y de mayor eficacia para ello. Ahora tienen la oportunidad de aportar las pruebas concluyentes de las afirmaciones vertidas en la carta", concluyó.