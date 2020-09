México.- La violinista Judith Mateo lanza su séptimo álbum en Warner con 6 temas inéditos, versiones rockeras y guiños a México

El 2 de octubre vestirá de largo su nuevo trabajo en el Fnac de la plaza de España de Zaragoza

CUENCA, 19 (EUROPA PRESS)

La violinista conquense Judith Mateo vuelve a la carga con 'El alma de un violín', lo que será su séptimo trabajo de la mano de Warner Music Spain que llega con 21 temas de esta artista internacional, ya disponible en plataformas digitales y tiendas de música en formato CD a partir del 11 Septiembre.

En este nuevo álbum se encuentran composiciones propias, seis temas inéditos y versiones de temas rockeros al más puro estilo marca de la casa de Judith: 'Highway to Hell' de AC/DC, 'Sweet Child of Mine' de Guns N'Roses, 'Kashmir' de Led Zeppelin, 'Nothing Else Matter' de Metallica, 'Bring me to life' de Evanescence, 'The Trooper' de Iron Maiden, y sus interpretaciones de obras clásicas como 'El verano' y 'La primavera' de Vivaldi.

Judith Mateo ha querido también rendir homenaje junto al vocalista aragonés Chusé Joven a la música tradicional mexicana, incluyendo material inédito con canciones como 'La Llorona', 'Toda una vida', 'Si nos dejan' y 'Cielito Lindo'. Todas ellas canciones que le inspiraron en sus viajes y sus dos últimas giras por el país azteca.

PRESENTACIÓN EN ZARAGOZA EL 2 DE OCTUBRE

La violinista presentará en el Fnac de la Plaza de España de Zaragoza el próximo 2 de octubre. Considerada por medios especializados la mejor instrumentista femenina durante dos años consecutivos y con más de un millón de escuchas en Spotify, Judith Mateo se consolida cómo la única mujer violinista rockera en España.

Ha sido capaz de mezclar raíces muy variadas con el tecnicismo del clásico, con un espíritu indomable encima de un escenario; y su música ha servido de sintonía para numerosos programas de radio y televisión.

Su single 'Brindaremos' fue la representante de España en el certamen Europeo de música navideña organizado por la EBU a propuesta de RNE y ya ha girado por mas de 20 países como Irlanda, Egipto, Palestina, Italia, Bélgica, Marruecos, Japón, México y largo número de países latinoamericanos.

Además, recientemente Judith Mateo ha sido la imagen en la nueva campaña de la cervecera Mahou para su marca 0,0 Tostada.