Papa Francisco.- Omella, tras reunirse con el Papa, coincide con Francisco en pedir "unidad" para superar la crisis

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha detallado que el Papa está "muy preocupado" por los datos de la pandemia en España y ha instado a la "unidad" de todas las fuerzas políticas y actores civiles para salir de la crisis, un llamamiento que también ha realizado él mismo al término de su encuentro este sábado en Roma.

"El Papa conoce perfectamente toda la situación en España. Está muy preocupado por el dolor de toda la gente afectada por el Covid-19 tanto por la salud como por el tema del trabajo que crea tantos problemas de cara al futuro, también por la escuela y el problema con los padres y los niños", ha declarado Omella ante los periodistas tras su reunión con el Papa en el Palacio Apostólico del Vaticano, en la que también estaban presentes el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, así como con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

El encuentro con el pontífice ha durado cerca de una hora y cuarto, una cita habitual en el protocolo del Vaticano para conocer a los nuevos dirigentes del episcopado español poco tiempo después de su elección.

Por otro lado, preguntado por la nueva Ley de Memoria Histórica que convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil, Omella ha destacado que si bien es un tema "importante" porque "algunos llevan heridas dentro en el corazón", existen en este momento histórico otras "heridas muy fuertes" por la pandemia de Covid-19.

En este sentido, Omella ha hecho un llamamiento a todos los actores políticos y a las fuerzas sociales "como presidente de la Conferencia Episcopal y en nombre de todos los obispos" a la unidad. "Que se unan más todas la fuerzas que tenemos en España", ha instado mientras que ha reivindicado el diálogo como un instrumento para llegar acuerdos.

"Partidos políticos, asociaciones, instituciones civiles, sindicatos, la misma Iglesia. Todos. Hay que trabajar conjuntamente en todos los problemas sobre todo de estos momentos", ha manifestado.

Por ello, ha lamentado que la actitud de diálogo y de escucha sea algo que hoy "falta en nuestra sociedad" de la que ha insistido que va "con mucha prisa". "Ojalá se solucione con un buen camino", ha deseado Omella.

EL VALLE DE LOS CAIDOS: "UNA GRAN ESPERANZA"

Por su parte, el cardenal Osoro ha señalado que el Valle de los Caídos puede ser una "gran esperanza" y ha insistido en que debe convertirse en un lugar "donde recuperar la fraternidad, la reconciliación y la paz". Así ha exhortado a buscar "por todos los medios" que sea un lugar "de reconciliación" mientras ha subrayado la importancia de volver a lo "fundamental".

Y ha añadido: "Dejemos de tener adjetivos. Lo importante son los sustantivos y los sustantivos son dos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Tenemos que luchar y trabajar por eso. Tenemos una oportunidad grande sobre todo los que tenemos más responsabilidad".

Asimismo ha incidido en el talante de hombre resolutivo del Santo Padre. Y ha declarado: "Venimos de hablar con un hombre con gran esperanza. Estar con él da esperanza porque da salidas".

PROTECCIÓN DE LA VIDA

A preguntas de los periodistas, Omella también se ha referido a la ley de eutanasia y ha señalado que el Papa es "muy sensible" a esta reforma, por lo que ha lamentado en este sentido que no se desarrollen más cuidados paliativos que eliminen el dolor del paciente. "Este es un tema que le preocupa porque la protección de la vida no son sólo los refugiados, sino el niño que es concebido en el vientre de su madre hasta que muere. Es un tema muy preocupante", ha manifestado.

Así, ha asegurado que "no sólo se trata de morir o no morir, sino que está el tema del acompañamiento en el dolor". "Cuando a uno le quitan el dolor y se siente acompañado de sus familiares y el personal médico desea vivir", ha resumido.

Omella también ha destacado que otro de los asuntos tratados durante la reunión con el pontífice han sido los fenómenos migratorios, una realidad que también está "muy presente" en España. En este sentido, ha incidido en que el Papa ha pedido no ser "insolidarios" con los enfermos, ni con los pobres, ni los inmigrantes.