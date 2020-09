¡Esta semana GM de México cumple 85 años!

Sí, como lo oyen GM de México se fundó el 23 de septiembre de 1935 luego de que en las oficinas centrales en Detroit decidieran la creación de la compañía – ese mismo año, pero tan sólo unos meses antes – como parte de la antigua división de GM llamada “General Motors Overseas Operations”.

Así, este próximo miércoles cumple los 85 años y le tocará a Francisco Garza estar al frente de la empresa, un mexicano que ha demostrado su gran lealtad, compromiso y aprendizaje continuo en la empresa y quien tomó la presidencia de quien fue el primer presidente mexicano de GM de México, Ernesto Hernández nombrado en 2011, quien toda su carrera agregó valor a la empresa para finalmente dirigirla y dejarla en uno de sus mejores puntos de desempeño.

Así, en 1936 GM en el país inició un largo y productivo camino y en menos de un año la operación creció y empezaron a fabricar en lo que ahora es una de las áreas de mayor plusvalía en la ciudad de México, hoy “nuevo Polanco”, en lo que ahora conocemos como avenida Ejército Nacional (recuerden que antes por aquellos tiempos de los treinta, era el antiguo camino que llevaba a la Hacienda de Los Morales y el panorama, para quien bien conoce el mapa de Polanco, eran pastizales y campos, que luego absorbió la ciudad) se ensamblaron por primera vez vehículos de la compañía ahí, de hecho fueron camiones comerciales los primeros en 1937.

Se empezaba a gestar una de las grandes empresas empleadoras, generadora de exportaciones y vendedora de autos nuevos en este país.

GM ha pasado por varias oficinas, algunos aún entramos a las ejecutivas que estaban en la calle de atrás que hoy es Miguel de Cervantes Saavedra y hoy un centro comercial. No es casualidad que ahí hubiera salida rápida hacia la carretera hacia el norte del país, conexiones con ferrocarriles y si han notado muchas empresas proveedoras automotrices estaban en esa área, pues estaban junto a la planta.

Una constante de la compañía es que siempre se ha quedado a unas cuadras de antiguas oficinas, es decir, estuvieron ahí donde les cuento, luego se cambiaron a Lago Victoria en un edificio rentado, pero desde donde en la ventana se podrían ver las plantas de ensamble pues era uno de los edificios altos, recuerdo haber entrado ahí cuando las oficinas de Delphi – famoso por ser una de las empresas proveedoras más grandes del país y generadora de empleados – aún estaban en la planta baja, y entrevistar tanto a Gary Cowger como a Troy Clarke, ambos presidentes de la compañía.

De ahí, recuerdo como César García Verdous, en ese entonces el director de compras de GM, se dedicó al proyecto del nuevo edificio justo en la esquina de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca – otra vez dentro del mismo sector – y ahí vivimos la inauguración del nuevo corporativo famoso por sus reuniones en su gran lobby, donde asistieron hasta presidentes de la república y un estacionamiento al aire libre donde habitualmente estaban todos los autos nuevos y hasta algunos que no se encontraban a la venta, una fortaleza para entrar, quien en su propio coche entraba a ese estacionamiento era de verdad un gran honor.

En 2017 otro cambio a uno de los espacios más modernos de edificios en la ciudad en una de las torres de… también Miguel de Cervantes Saavedra, a una cuadra de las originales y dentro de los mismos terrenos, De hecho, en ese corporativo de espacios móviles de trabajo, ambientes distintos, áreas de convivencia, etcétera, también han puesto un gran detalle en un muro para conocer parte de la historia de estos 85 años en México, la foto de todos los presidentes de GM de México.

Legalmente hoy se llama General Motors de México S. de R.L de C.V., cuenta con complejos de producción modernos y con calidad mundial en Toluca – que incluye un gran centro de diseño e ingeniería y la nuera área blanca de producción de material médico como tapabocas – , en 1981 llegaron a Ramos Arizpe ya en el norte desde donde han exportado siempre, como olvidar Silao en la carretera antes de llegar a la ciudad de Guanajuato, en los ochentas y para este siglo se reservaron San Luis Potosí donde hoy ensamblan uno de sus autos clave, el ONIX.

Hoy son alrededor de casi 20 mil empleados, distribuidores en todo el país, la gama más renovada que le conocemos al mismo tiempo y la llegada de otros más, hasta iniciando con la era eléctrica. En GM se recuerdan ciertos momentos inolvidables, como, sin duda, la llegada de la empresa y la planta México, luego en los sesenta la inauguración de Toluca con motores y fundición, inolvidable la visita del Papa Juan Pablo con su papamóvil derivado de una Chevrolet Cheyenne en los setentas.

El lanzamiento de su programa “Asistencia en el Camino” que aún era por teléfono fijo, lo hizo en el WTC de la Ciudad de México, e inauguró los programas que hoy todos los autos tienen en el mercado, así como en 2013 la llegada de OnStar a sus vehículos. La década de los noventas pudimos atestiguar la inauguración de Silao e inician a hacerse camiones en el Estado de México, la ingeniería seguía presente y cada día mas grande el desarrollo. En ese entonces GM trajo un ejemplar de su primer vehículo eléctrico a México, el EV1, que recuerdo haber probado aún con un rango incierto pero emocionante de percibirlo.

Han sido muchos, pero hoy hay generaciones enteras que no olvidarán los autos de los sesentas y setentas, solo por mencionar algunos – sería imposible nombrar todos – como Citation, Cavalier, Century, Cutlass, – cuando aún no había división de marcas al mercado -, que decir de los Corvette, los Cadillac o la Suburban, Astra, el gran éxito del Chevy – antes Opel – , etcétera que hoy encuentran en las mismas salas de exhibición y ventas, muchas de ellas también propiedad de empresarios que han sido ya por tres y a veces cuatro generaciones distribuidores de GM en México – no se puede dejar de lado que gran parte del éxito de esta historia son sus exitosas convenciones anuales – .

Hoy organizados vendiendo Chevrolet, GMC, Buick y GMC, algunos años recuerde que vendieron Saab y hasta Alfa Romeo, y no podemos olvidar los Opel.

Tantas historias, que tendríamos que contar, pero que bueno que una empresa así llegó a México para definitivamente cambiar la vida del país a nivel económico, abrir oportunidades a cientos de miles de mexicanos en su carrera, crecimiento y trabajo, construir porvenir a sus familias, así como a la comunidad en general.

Hoy, vemos una empresa incluyente, socialmente responsable y peleando en el mercado con todo, con los mejores vehículos que ha creado – sin duda este 2020 he probado los mejores GM en tres décadas que llevo en el periodismo automotriz, entrando a una era de innovación tecnológica sin precedentes y una renovación total de todos sus distribuidores, a Paco Garza y todo su equipo una felicitación desde este espacio, que también son las personas que han sabido contribuir durante años y valorar lo que GM les ha aportado en su vida entregándole su lealtad y carrera.

En 85 años más, no sabemos que pasará, será el año 2105, pero lo que es seguro es que esta organización evolucionará a una que hoy todavía no podemos imaginar. Felicidades.