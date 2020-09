Tenis.-Tenis/Roma.- Muguruza: "Haber jugado tantos partidos me va a ayudar a llegar rodada a Roland Garros"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que aunque en el partido ante la rumana Simona Halep, ante la que se ha despedido del torneo de Roma en semifinales (6-3, 4-6, 6-4), no se ha visto su "mejor nivel y frescura", la semana le ha servido para "llegar rodada" a Roland Garros, que comenzará el próximo domingo 27 de septiembre.

"Saco muchas cosas positivas de esta semana. Hoy físicamente he estado lejos de estar a mi mejor nivel y frescura, además contra una jugadora que es física. Sin sentirme muy bien, le he llevado al límite. He tenido un cuadro difícil y he sentido que he estado cerca, así que eso es positivo. Queríamos jugar muchos partidos a buen nivel aquí en Roma, así que eso lo hemos conseguido", señaló en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Además, considera que el hecho de haber estado en el Foro Itálico le vendrá bien para Roland Garros. "Haber jugado partidos me va a ayudar para afrontar París, para llegar rodada. Es cierto que he jugado bien sin haber jugado bien antes, es un poco curioso a veces, y no me garantiza jugar bien para luego hacerlo igual en el siguiente torneo. Me han pasado las dos cosas, así que tengo la ventaja de que si llego mal sé que puedo jugar bien, y aunque vaya bien, también", analizó.

En cuanto al encuentro ante la número dos del mundo, Muguruza reconoció que notó "molestias muy rápido al principio del partido". "Eso es duro, porque sabes que te espera un partido largo; desde el principio empiezas a sentir que tu cuerpo no está contigo del todo. Pero ya sabía que iba a ser una batalla dura. Me hubiera gustado llegar más fresca a las semifinales, pero me voy contenta. No voy a analizar este partido, porque a pesar de no haber estado bien he dado guerra", subrayó.

Ahora, regresará a su casa de Ginebra para "descansar" y pensar en la "recuperación" de sus molestias en el abductor izquierdo. "Las condiciones de estar en una 'burbuja' son difíciles y desgastan: no poder hacer nada más que jugar, descansar e ir al hotel… Voy a aprovechar dos o tres días de vida más normal para recargar pilas e irme a París a otra 'burbuja' que va a ser incluso más larga", finalizó.