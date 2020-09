AMP.- Líbano.- El presidente advierte de que Líbano "se dirige al infierno" si no hay un acuerdo para formar Gobierno

El primer ministro designado apela a la "cooperación de todos" para formar Gobierno

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha advertido este lunes de que Líbano "se dirige al infierno" si no hay un acuerdo para formar Gobierno, al tiempo que ha apostado por poner fin al sistema de reparto de 'ministerios soberanos' en razón de las principales sectas del país.

"Si no se forma un Gobierno, nos dirigimos hacia el infierno", ha dicho, al tiempo que ha agregado que esta crisis "no debería tener lugar dado que las circunstancias que pesan sobre Líbano no permiten perder un solo minuto".

Aoun ha resaltado que "se han propuesto soluciones lógicas y moderadas, pero no han sido aceptadas" y ha incidido en la importancia de "respetar" la Constitución". "No hay ninguna solución de todas las propuestas que impliquen un vencedor y un vencido", ha manifestado.

Asimismo, ha abogado por eliminar la distribución comunitaria de los 'ministerios soberanos', especialmente debido a que el principal obstáculo gira en torno a la negativa del partido-milicia chií Hezbolá y de AMAL, también chií, de que la cartera de Finanzas sea entregada a un miembro de otra secta.

Hezbolá y AMAL, liderado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, han reclamado que este ministerio sea ocupado por "una personalidad chií", sin que se haya logrado destrabar este punto, provocando que las conversaciones hayan tenido que ser prorrogadas varias veces.

"Propongo abolir la distribución comunitaria de las carteras conocidas como 'soberanas' –Exteriores, Defensa, Interior y Defensa– y no entregarlas a comunidades en particular para que sean las competencias y la capacidad de actuar, y no la pertenencia comunitaria, los únicos criterios para elegir a los ministros", ha dicho Aoun.

El presidente libanés ha hecho además hincapié en que "es inaceptable que los ministerios sean impuestos, principalmente por un grupo que no tiene la mayoría parlamentaria", en referencia a los ex primeros ministros suníes que han expresado su rechazo al nombramiento de un chií en Finanzas, entre ellos Saad Hariri, según ha informado el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

Por su parte, el primer ministro designado, Mustafá Adib, ha apelado a la "cooperación de todas las partes" para conformar cuanto antes una nueva administración, alegando que el país "no puede permitirse perder más tiempo" al albor de la crisis actual.

Adib ha asegurado que el país atraviesa "una crisis financiera, monetaria, económica, social y sanitaria sin precedentes" y que los retrasos políticos no harán sino "agravarla". "No creo que nadie pueda soportar ser responsable de causar más dolor a una gente que ya ha sufrido mucho"", ha advertido en un mensaje recogido por Naharnet.

Adib anunció la semana pasada una nueva prórroga del periodo de consultas, asumiendo así que incumpliría el plazo prometido al presidente francés, Emmanuel Macron, cuando este visitó Beirut a principios de mes. El diplomático libanés ha apelado este lunes de nuevo a la "iniciativa francesa" para tratar de acercar posturas.

"El sufrimiento de los libaneses (…) requiere de la cooperación de todas la partes para facilitar la formación de un Gobierno con un programa específico", ha dicho, aludiendo a un gabinete "de expertos" que estaría llamado a "recuperar la confianza" de una ciudadanía cada vez más movilizada.

Las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, responsables de casi 200 víctimas mortales, evidenciaron las carencias de una administración marcada durante estas últimas décadas por la división de poderes entre las distintas confesiones religiosas. Varios partidos han abogado por hacer rotatorios los principales ministerios para evitar que un grupo acapare poder.

Hasta que se pacte el nuevo Ejecutivo, permanece en funciones el encabezado por Hasán Diab, que dimitió a raíz de la ola de protestas desatada por la tragedia en la zona portuaria de la capital.