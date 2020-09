España.- Sánchez advierte sobre "segunda ola": "Esto no es un juego. Es menos veloz y letal pero es muy peligrosa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que la "segunda ola" de COVID-19 que está viviendo España "no es un juego", por lo que ha reclamado a todos los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias contra el virus para evitar que sigan aumentando los contagios.

"Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola que tiene distintas características a la primera ola, es menos veloz y letal, pero continúa siendo muy peligrosa. Por eso, todos debemos seguir las reglas básicas para ser un vector de contención del virus", ha resaltado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa tras la reunión de este lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha recordado a los jóvenes su importancia en la lucha contra el COVID-19: "A quienes se sienten seguros por su edad, el virus también puede afectarles. Pueden convertirse en un vector de propagación que afecte a personas queridas que son vulnerables frente al virus".

Sánchez se ha mostrado "convencido" de que España va a conseguir "doblegar esta segunda curva y mantener a raya el virus", tal y como se consiguió en la primera ola. El presidente del Gobierno ha deseado "de corazón" que las medidas puestas en marcha el viernes por el Ejecutivo autonómico, como la restricción de movilidad en hasta 37 zonas, sean "suficientes" para frenar la aceleración de los contagios.

Sobre la necesidad de tomar nuevas medidas, Sánchez ha insistido en que confía en que sean necesarias para doblegar la curva. "Creo que lo que tenemos que hacer es ir evaluando las medidas que vamos tomando, cuál es la incidencia acumulado y el impacto sobre la pandemia y a partir de ahí ir evaluando nuevas medidas. A mí no me queda duda de que vamos a doblegar la curva", ha insistido el presidente, quien ha reiterado que se debe frenar el contagio para que "no llegue a las personas más vulnerables".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno central ha ofrecido su asistencia a Madrid "para ayudar, no a evaluar", y ha defendido que se intentarán complementar los recursos de la comunidad autónoma desde diferentes niveles.

Así, Sánchez ha ofrecido a Ayuso la colaboración del Gobierno central para aportar "medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, medios sanitarios, refuerzos de la capacidad hospitalaria, apoyo legal, recursos jurídicos, medios policiales también y todo aquello que considere el Gobierno de la Comunidad de Madrid que necesita".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha añadido que "estos medios del Estado deben ser reforzados con medios civiles y medios municipales para reforzar la Atención Primaria", uno de los niveles asistenciales más afectados por la crecida del COVID-19.